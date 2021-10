Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När Marvel släppte Endgame 2019 tog det slut på några av jordens mäktigaste hjältar och fungerade som en avslutning på de första faserna i Marvel Cinematic Universe, även kallat Infinity Saga.

Men MCU fortsätter.

Hur svårt det än kan vara att föreställa sig en MCU utan de superhjältar vi har älskat under det senaste decenniet med 20 plusfilmer, det är tröstande att veta att universum inte är klart. Det leder till frågan: Vad är nästa? Tja, Marvel släpper en lavin av nya serier och filmer. Studion har avslöjat en färdplan för 23 serier eller filmer som den planerar att släppa under de närmaste åren. Som referens har det funnits 23 filmer sedan MCU började 2008.

Läs: Vilken ordning ska du titta på varje Marvel -film och tv -program

Här är alltså allt du behöver veta om vad som är nästa för MCU. Vi har också inkluderat detaljer om tilläggsfilmer, till exempel den kommande Morbius-filmen som ingår i Sonys Spider-Man Universe.

squirrel_widget_187869

Om du vill ha den spoilerfria versionen av den här guiden, bläddra till botten, där vi har lagt till en översikt över listversioner som du kan skumma.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

Släppdatum: 24 november 2021 (på Disney+)

Den senaste Disney+ -serien som tillkännagavs från Disney på San Diego Comic-Con 2019 kommer att se Jeremy Renner återvända som Clint Barton (aka Hawkeye).

Serien kommer att innehålla skärpskytten som tränar en ny kvinnlig Hawkeye vid namn Kate Bishop, spelad av Hailee Steinfeld. Förvänta dig att den dyker in i Clint som oväntat får tillbaka sin familj efter att ha tillbringat de fem efter-snap-åren som en mordisk vigilante. Disney har också nyligen släppt den första trailern för serien samt dess officiella släppdatum. Den största takeawayen från trailern är att showen kommer att äga rum under julen i MCU.

Släppdatum: 5 november 2021

Evigheterna är en utlöpare av mänskligheten och i själva verket odödliga, och de har alla olika typer av krafter.

Beroende på serierna du läser kan karaktärerna förstöras till den grad att inget annat än molekyler finns kvar, och ändå kan de återskapas. De var jordens ursprungliga beskyddare och slåss ofta med avvikarna, som har liknande krafter som de eviga.

Marvel avslöjade nyligen den första trailern för Eternals . Skådespelerskan Angelina Jolie är knuten till stjärnan som krigare Thena, med Kumail Nanjiani, Selma Hayek och Richard Madden tillsammans med henne. Och Kit Harrington kommer att spela huvudrollen som den svärdsvängande Black Knight. Filmen regisseras också av Chloe Zhao, som nyligen har vunnit fyra Oscars för sin tidigare film, Nomadland, inklusive bästa film och bästa regi.

Utgivningsdatum: 17 december 2021

Den tredje Tom Holland Spider-Man-filmen håller på att bli en doozy.

Dr Strange, spelad av Benedict Cumberbatch, är tillbaka, vilket kanske är mer spännande nyheten om att Toby Maguire och Andrew Garfield kan återuppta sina egna versioner av Peter Parker och skapa en potentiell live-actionversion av den hittade animerade filmen Into The Spiderverse . Vi vet också från släpvagnen att skurkar från tidigare Spiderman -filmer kommer att dyka upp, Släpvagnen har gett oss Alfred Molinas Otto Octavius , antytt på Willem Dafoes Green Goblin, medan rykten tyder på att vi kommer att få se Jamie Foxx Electro också.

Utgivningsdatum: 2022 (på Disney+)

Disney meddelade att Marvel kommer att göras till en live-action-show för Disney+. Karaktären kommer att gestaltas av Iman Vellani.

Ms Marvels riktiga namn är Kamala Khan, och karaktären debuterade 2013 som en muslimsk pakistansk-amerikan från New Jersey. Hon dök först upp i serierna och har blivit en av de största framgångarna för Marvel Comics på den korta tiden sedan starten. Kevin Feige meddelade att serien debuterar 2022.

Ännu bättre nyheter är dock att Marvel redan har meddelat att Vellanis Kamala Khan kommer att dyka upp i den kommande Captain Marvel -uppföljaren The Marvels.

Släppdatum: 6 maj 2022

Chris Hemsworth kommer att återvända som Thunder of God för den fjärde Thor -filmen, men den här gången kommer han inte att vara den enda Thor. Han kommer att dela Mjolnir med sitt tidigare kärleksintresse, Jane Foster, spelad av Natalie Portman.

Efter framgången med Thor: Ragnarok kommer Taika Waititi att återvända till regi, och Tessa Thompson återvänder också som Valkyrie, drottningen av Asgard. Russell Crowe kommer också att göra sin debut som MCU: s version av Zeus. Christian Bale kommer att spela rollen som villian, Gorr the God Butcher, en främmande man som förlorade sin familj och hittar ett fruktansvärt vapen som han använder för att hämnas på alla gudar i universum.

Det finns också nya rykten om att Henry Cavill kan göra sin MCU -debut i den här filmen efter att ha spelat Superman i DCEU -filmerna.

Släppdatum: 25 mars 2022

Uppföljaren till Benedict Cumberbatchs Doctor Stephen Strange bekräftades vid San Diego Comic-Con 2019, med förvåningen att Elisabeth Olsens Wanda Maximoff kommer att hjälpa Doctor Strange. Handlingen för den kommande filmen ryktas centreras kring något som händer i Marvel Universe, kanske startat av Loki i hans nya serie, vilket kommer att leda till att alternativa universum går samman på destruktiva sätt, och Doctor Strange kommer förmodligen att behöva fixa situationen.

Intressant nog har Marvel nyligen ändrat WandaVision -postkreditscenen .

Förändringen lägger till en genomskinlig figur som verkar sväva ner mot stugan där Wanda tränar magi. Införandet av Doctor Stranges tema är ett gott tecken på att det faktiskt är trollkarlens översta väg ner för att prata med Scarlet Witch. Intressant nog gjordes denna förändring ungefär samtidigt som ett avsnitt av Loki hade premiär som visade att tidslinjen bombades av en Loki -variant. Kan det vara händelsen som leder till Multiverse of Madness? Nyfiken, eller hur?

Släppdatum : 8 juli 2022

Den ursprungliga Black Panther är den mest intjänade solofilmen i MCU, med bara Avengers-filmerna på topp. Den efterlängtade uppföljaren förväntas dyka in i Wakandas större värld, eftersom Marvel meddelade att den inte kommer att omarbeta Chadwick Bosemans karaktär efter hans tragiska död.

Den nya titeln, Wakanda Forever, pekar mot att det också finns ett större fokus på landet. Det har också spekulerats om vem som kan bli den nya ledaren för Wakanda, med skådespelare från den tidigare filmen som Lupita Nyongos Nakia, Letitia Wrights Shuri och Wintson Dukes Mbaku alla flöt för rollen.

Släppdatum: 11 november 2022

Vi vet nu titeln på Captain Marvels uppföljare, The Marvels, som retar ett kvinnligt centrerat lag som leds av Brie Larsons Carol Danvers, aka Captain Marvel. Den första Captain Marvel -filmen utspelar sig 1995, och vi vet inte vad Brie Larsons karaktär har sysslat med mellan dess och hennes framträdande i Endgame, men vi kan lugnt säga från tillägget av Iman Vellanis Kamala Khan, som kommer att göra hennes debut i Disney+ -serien Ms Marvel och Teyonah Parris Monica Rambea, som nyligen startades i WandaVision, att filmen ska spelas in i det som för närvarande gäller för MCU.

Det finns också kreditscenen från Far From Home. Den presenterade Nick Fury ombord på ett rymdskepp med Skrulls från den första Captain Marvel -filmen. Detta kan kopplas till nästa Captain Marvel -funktion.

Släppdatum: 5 maj 2023

Den här tredje Guardians -filmen var ursprungligen planerad att komma på bio mycket tidigare, men Marvel försenade den när de meddelade att James Gunn, författaren och regissören för de två första filmerna, skulle återvända för en tredje del (han var upptagen med att arbeta med Suicide Squad - därför förseningen). Men det har sedan försenats igen.

Vi har inga exakta detaljer om vad handlingen kan vara för den nya filmen, men det kan se Guardians leta efter Gamora, som saknades i slutet av Endgame, eller det kan avslöja den retade karaktären Adam Warlock, förhandsgranskad i slutet of Guardians 2. Disney avslöjade också nyligen att skådespelarna kommer att spela in en Disney+ -helgspecial som släpps 2022. Du kan också förvänta dig att släppa en serie shorts på Disney+ om Baby Groot, med titeln I am Groot.

Utgivningsdatum : Oannonserat

Glöm helt bort alla tidigare filmer när det gäller denna fantastiska fyra.

The Fantastic Four har varit några av de främsta seriefigurerna för Marvel sedan starten. All den framgången har dock inte översatts till den stora skärmen ännu, med tre filmer som producerats sedan 2005, och ingen av dem har varit särskilt framgångsrik. Det kommer sannolikt att förändras med nästa Fantastic Four -film, eftersom Marvel förvärvade rättigheterna att producera den och lägga till fyran till MCU.

Det är okänt när vi kan förvänta oss filmen, men Marvel-presidenten Kevin Feige meddelade nyligen att en Fantastic Four-film var i början av produktionen, med regissören för MCU: s två Spider-Man-filmer, Jon Watts, planerad att regissera också.

Utgivningsdatum: Oannonserat

Efter avslutningen av Disney+ -serien The Falcon och The Winter Soldier avslöjades att Anthony Mackies Sam Wilson kommer att få sitt eget storbildsäventyr nu när han är den nya Captain America. Vi förväntar oss att se Sebastian Stans Bucky Barnes återvända till långfilmen, kanske tillsammans med några andra karaktärer från den senaste serien .

Filmen är för närvarande i de tidigaste utvecklingsstadierna med The Falcon och The Winter Soldiers showrunner, Malcolm Spellman, som skrev manuset.

Super-tidiga rykten pekar på återkomsten av två skurkar, varav en är Daniel Bruhls Baron Zemo, som vi senast såg arbeta med Sam och Bucky. Den andra är Red Skull, skurken som Chris Evan mötte mot under andra världskriget i Captain America: The First Avenger och spelades senast av Ross Marquand i Avengers: Infinity War och Avengers: Endgame. Hugo Weaving spelade ursprungligen rollen.

Utgivningsdatum : Oannonserat

Efter att ha vunnit en Oscar för bästa skådespelare, ordnade Mahershala Ali ett möte med Marvel och meddelade att han ville spela vampyrjägaren Blade.

Marvel Studios tillkännagav sin gjutning på San Diego Comic-Con 2019. Bassam Tariq har knackats på för att regissera filmen, som var planerad att börja spela in 2021. De senaste nyheterna som kom om filmen verkar ha släppts av misstag. Disney India publicerade en sedan borttagen tweet som visade Marvels kommande skiffer samt Blade med ett utgivningsdatum 7 oktober 2022. Det skulle vara en fantastisk spöklik tid för Marvels första vampyrer att dyka upp.

Utgivningsdatum: Oannonserat

Medan det mesta av spänningen med Disneys köp av Fox Films centrerades kring potentiella framtida filmer för X-Men och Fantastic Four, var det lätt att glömma att Disney nu äger Super-hjälten Deadpool med rating-R, och det är svårt att föreställa sig att vi måste vänta länge för att han ska dyka upp i MCU, officiellt.

Disney och Ryan Reynolds arbetar enligt uppgift med projektet. Bobs Burgers-författarna Wendy Molyneux och Lizzie Molyneux-Loeglin skriver ett manus som Ryan Reynolds övervakar. Rykten tyder på ett släppdatum i november 2023. Du kan förvänta dig att den här filmen också får R, precis som dess föregångare.

Utgivningsdatum: Oannonserat (på Disney+)

Moon Knight är närmare Deadpool -änden av spektrumet när det gäller Marvel -hjältar.

Ursprungligen en hyrd pistol vid namn Marc Spector, han räddades av egyptiska gudar när han lämnades för döda i öknen och skjuter manteln av Moon Knight. Han har flera personligheter och är i allmänhet lite galen. Vi vet att Oscar Isaac kommer att spela huvudrollen i serien, liksom att de nyligen slog in skytte för det också.

Det finns ingen information om utgivningsdatum än, men det faktum att det är klart att skjuta visar redan att det är nästa MCU -serie på Disney+ efter Marvel.

Utgivningsdatum: Oannonserat (på Disney+)

Vi kommer att förlåta dig om du tror att detta bara är en tjejversion av den starkaste Avenger, men Jennifer Walters är en helt egen karaktär i Marvel Comics.

Bruce Banner är hennes kusin, och hon får sina krafter under en blodtransfusion. Hon är mycket bekvämare med ett stort grönt alter-ego än sin kusin, eftersom hon blir advokat för alla superhjältar som måste vara i rätten. Naturligtvis kommer Marvel förmodligen att förändra en del av hennes ursprungshistoria, men förvänta dig att advokaten bitar kvar, enligt Kevin Feige.

Tatiana Maslany kommer att spela Walters, aka She-Hulk, och Mark Ruffalo kommer att framstå som Hulken. Vi vet också nu att Jameela Jamil kommer att spela skurken Titania. I lite mer överraskande nyheter kommer Tim Roth att återuppta sin roll som The Abomination från 2008 The Incredible Hulk (sett i Shang-Chi och The Legend of the Ten Rings.) Det finns inget ord om ett släppdatum ännu.

Utgivningsdatum : Oannonserat (på Disney+)

Dominique Thorne kommer att spela huvudrollen som Riri Williams, en ung savant som skapade sin egen version av Iron Man -rustningen vid 16 års ålder. Hon kan fungera som ersättare för Iron Man utan Tony Stark i bilden. Inget ord ännu om ett släppdatum för Iron Heart.

Utgivningsdatum: Oannonserat (på Disney+)

Denna serie kommer att spela Don Cheadle som hans MCU -karaktär, James Rhodes, aka War Machine, som hanterar nedfallet av hans gamla väns teknik som hamnar i fel händer. Serien kommer att baseras på en populär serie av Iron Man -serierna, om än med stora skillnader, eftersom Tony Stark är död.

Utgivningsdatum: Oannonserat (på Disney+)

Denna Disney+ -serie spelar Samuel L Jackson som Nick Fury, medan Ben Mendelsohn kommer tillbaka som Talos. Det är en live-actionversion av en av de mest kända komiska berättelserna genom tiderna, som kommer att se formskiftande Skrulls infiltrera jorden. Kevin Feige indikerade att serien kommer att vara en crossover -händelse, vilket innebär att vi kan se många andra karaktärer från MCU. På grund av det förväntar vi oss att detta kommer att bli en av de sista av de tillkännagivna Disney+ -serierna som har premiär.

Det här är filmer som Disney inte har bekräftat, men eftersom de äger rättigheterna till dessa franchises förväntas följande filmer:

Utgivningsdatum: Okänt

En femte Avenger-film kommer säkert att hända, men fas fyra (aka nästa etapp) i MCU tillkännagavs utan den stora team-up som stängde de tre första faserna. Så vi är minst fyra år borta från nästa Avengers -film. Kom också ihåg, sedan den första Captain America introducerade den första Infinity Stone, hade MCU byggt mot en konfrontation med Thanos. Det är gjort nu, och Avengers är för närvarande utspridda över universum.

Hittills verkar det som om nästa Avengers-del kommer att se mindre lag av hjältar komma samman, till exempel Young Avengers under ledning av Tom Hollands Spider-Man eller den helt kvinnliga A-Force som leds av Captain Marvel. När det gäller vad som kan tvinga hela gänget att återförenas, har det kommit några nyheter om att Marvel inleder gjutningsprocessen för Galactus röst, en himmelsk varelse känd för att sluka världar.

Utgivningsdatum: Okänt

Disneys förvärv av 20th Century Fox innebär att Marvel äger rättigheterna till en mängd nya karaktärer, inklusive X-Men. Vi vet redan att Marvel arbetar med en Fantastic Four-film, och Kevin Feige lämnade folk dregla på San Diego Comic-Con 2019 när han sa att han hade slut på tid att prata om mutanter. Det finns dock ett problem med att lägga till X-Men till MCU, och det kan inte lösas med en ursprungshistoria.

X-Men är inte normala människor som föll i radioaktivt avfall och fick superkrafter. De är en hel utlöpare av mänskligheten själv.

Så det är lite mer komplicerat att få dessa killar på skärmen i samband med MCU, men med tanke på allt Marvel redan har åstadkommit, kommer det inte att dröja länge innan Wolverine ses gå ihop med Spiderman, Captain Marvel och resten av gänget. Vi förväntar oss att Marvel ska börja lägga grunden för tillägget av mutantloppet i de kommande filmerna innan vi faktiskt får en X-Men-film.

Utgivningsdatum: Okänt

Det finns ett ögonblick i Endgame du kanske har missat som verkar förhandsgranska en annan Marvel-seriefigur som gör sin debut på storskärm: När Black Widow håller sin hologramkonferens med några av de återstående Avengers, nämner Danai Guriras Okoye jordbävningar i havet Afrikas kust. Även om detta bara kan vara en kastlinje, kan det också leda till debut av Sub-Mariner, Marvels svar på Aquaman.

Det har gått massor av rykten om att Marvel gör en Namor -film sedan släppet av Endgame, med till och med the Rock kopplad till att spela Atlantean. Om så är fallet kan du förvänta dig att denna karaktär potentiellt kommer att debutera i serien Falcon and the Winter Soldiers eller som skurken i den kommande Black Panther -uppföljaren.

Detta är en tilläggsfilm som kommer till MCU. Det är från Sonys utökade Spider-vers. Och det är bekräftat.

Utgivningsdatum: 28 januari 2022

Morbius är nästa film från Sonys utökade Spider-Man Universe.

Den berättar historien om Dr Michael Morbius (Jared Leto), som genom att försöka bota sig av en sällsynt blodsjukdom effektivt gör sig till en vampyr. Även om karaktären är en av Spider-Mans antagonister, har han också sett tiden som en antihjälte. Den senaste trailern ansluter Sonys universum av Spider-Man-skurkar till MCU genom att visa en affisch av Spider-Man med orden "mördare" spraymålad på den, en hänvisning till slutet av Spider-Man: Far From Home.

Morbius förväntas också innehålla Michael Keatons Vulture, antagonisten i den första Spider-Man-filmen, Spider-Man: Homecoming.

Här är allt vi beskrivit ovan, uppdelat i tre listor som är spoilerfria.

Obs: Vi har uteslutit den sista Fox-producerade X-Men-filmen, The New Mutants, eftersom Marvel Studios inte var inblandad i dem.

Disney har bekräftat datum för åtta nya filmer under fem år - och de senaste läckorna tyder på att följande kommer att vara dessa filmer:

Hawkeye: 24 november 2021 (TV -serier, på Disney+)

The Eternals: 5 november 2021 (film)

Spider-Man: No Way Home: 17 december 2021 (film)

Ms Marvel: 2022 (TV -serier, på Disney+)

Thor: Love and Thunder: 11 februari 2022 (film)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 mars 2022 (film)

Black Panther 2: 8 juli 2022 (film)

The Marvels: 11 november 2022 (film)

Guardians of the Galaxy Vol. 3: 2023 (film)

Fantastic Four: Unannounced (film)

Blade: Unannounced (film)

Deadpool 3: Unannounced (film)

Captain America 4: Unannounced (film)

Moon Knight: Unannounced (TV -serie, på Disney+)

She-Hulk: Unannounced (TV-serie, på Disney+)

Iron Heart: Unannounced (TV -serie, på Disney+)

Armor Wars: Unannounced (TV -serie, på Disney+)

Secret Invasion: Unannounced (TV -serie, på Disney+)

Det här är filmer som Disney inte har bekräftat, men eftersom det äger rättigheterna till dessa franchises eller bara på grund av sunt förnuft förväntas följande filmer:

Avengers 5: Unknown (film)

X-Men: Unknown (film)

Namor the Sub-Mariner: Unknown (film)

Här är fler förväntade (och bekräftade) tilläggsfilmer. Dessa är en del av Marvel och Sonys utökade Spider-Man Universe-avtal:

Morbius 19: 19 mars 2021 (film)

Då kanske du gillar våra filmorder för visning:

Vi har också den här rykten om kommande Star Wars-filmer: