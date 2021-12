Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ända sedan Marvel Studios släppte Spiderman: Far From Home har världen med spänning väntat på nästa fas av Marvel Cinematic Universe. Nåväl, det började äntligen det senaste året, med nya Disney+-serier som WandaVision, Falken och vintersoldaten och Loki .

Innan WandaVision hade premiär i början av 2021 fanns det ett 20-månadersavstånd mellan stora Marvel Studios-släpp – det längsta gapet i MCU:s hela dussinåriga serie av filmer. Brist på MCU är dock inte längre ett problem. Marvel har flera shower och långfilmer som ska ha premiär under de kommande åren. Om du vill fräscha upp ditt minne nu när Marvels "Phase Four" har tjuvstartat, här är din go-to watch-guide.

Vi har ordnat allt kronologiskt nedan, men det finns ytterligare visningsordrar bifogade till den här guiden för den som vill piffa till saken. Tyvärr, Marvel serietidningsnördar, den här guiden är bara för personer som vill se Marvel-filmerna och TV-programmen i rätt ordning.

Om du vill följa händelserna i MCU kan du inte se Marvel-filmerna och -programmen i den ordning de släpptes. De är inte kronologiska. Så vi visar dig en annan ordning - ordnad efter när händelserna inträffar. MCU startade officiellt 2008 med Iron Man, men det är inte den första Marvel-filmen du bör se. Börja med Captain America: The First Avenger. Den släpptes 2011 och är den femte filmen från Marvel Studios. Det börjar 1942 – decennier före Iron Man.

Vi visar bara Marvel-spelfilmerna och de nya Disney+-programmen i denna huvudsakliga kronologiska ordning. Det kommer att finnas några spoilers. Om du vill undvika det, gå till botten av den här guiden för en lista över alla Marvel-filmer och TV-program. Tillsammans med den listan har vi sammanställt andra.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

Captain America är den femte Marvel Studios-filmen, med Iron Man, The Hulk och Thor som alla har filmer före Cap. Men det är den första filmen på vår lista eftersom händelserna äger rum först - under andra världskriget. Vi ser skapandet av supersoldaten porträtterad av Chris Evans, såväl som hans första strid med Hydra och dess ledare Red Skull. Filmen introducerar också Tesseract, som vi senare upptäcker är den första Infinity Stone, en av de mäktiga pärlor som styr verkligheten.

Den andra filmen på vår lista gick på bio 2019. I Captain Marvel, som utspelar sig 1995, ser vi titulärhjälten Carol Danvers, spelad av Brie Larson, falla till jorden och börja en jakt på de formskiftande utomjordingarna från Skrull. Det finns lika mycket action här som det finns nostalgi, särskilt om du är ett 90-talsbarn, tack vare scener med Blockbuster-butiker och till och med uppringt internet.

Enligt Marvels officiella tidslinje utspelar sig Iron Man 2010. Allt handlar om geni/uppfinnare/filantrop/playboy Tony Stark, spelad av Robert Downey Jr. Han fångas av en terroristorganisation vars ledare vill ha det senaste vapensystemet designad av Stark. Stark designar dock något ännu kraftfullare för att hjälpa sig själv att fly: Den första Iron Man-dräkten.

Den andra Iron Man fortsätter där den första slutade: Tony Stark brottas med att sin Iron Man-identitet avslöjas. Regeringen vill ha tekniken bakom hans kostym, och när Stark vägrar att lämna över den visar en annan vapentillverkare att han är villig att göra vad som helst för att få tag på den. Den här filmen introducerar också andra Avengers, Black Widow och War Machine.

Notera: Tekniskt sett kan du se The Incredible Hulk före Iron Man 2. Marvel sa att The Incredible Hulk, Iron Man 2 och Thor alla händer ungefär samtidigt - även om The Incredible Hulk släpptes ett par år före de andra. Förvirrande, vi vet. Vi har dock följt Marvels officiella vägledning och rekommenderar att du tittar på Iron Man 2 först för konsistensskäl.

The Incredible Hulk följer Bruce Banner på flykt från General Thunderbolt Ross och US Military. När Ross inser att han aldrig kan hoppas på att kontrollera eller hålla tillbaka Hulken, bestämmer sig Ross för att skapa sin egen version av Hulken med en annan soldat, men han tappar snabbt kontrollen. The Incredible Hulk spelar Edward Norton, men Mark Ruffalo ersatte honom 2012 och har varit den stora gröna mannen sedan dess.

Blixtens Gud har förvisats till jorden från Asgård av sin far Odin, allt tack vare Lokis trick. För att få tillbaka sina krafter och kontrollera sin hammare måste Thor, porträtterad av Chris Hemsworth, bevisa att han är värdig. Som tur är träffar han en trevlig jordforskare, spelad av Natalie Portman, som kan hjälpa honom att rätta till saker och ting innan Loki tar total kontroll över Asgard.

The Avengers är kulmen på den så kallade "Phase One" av MCU. Med alla de viktigaste hjältarna introducerade var den verkliga utmaningen att hitta något skrämmande nog för att tvinga dem att arbeta tillsammans. Den kombinerade kraften hos Loki, Tesseracten och en utomjordisk hord som invaderar New York City visade sig vara matchen som fick dessa superhjältar att bli vänner i livet och på frontlinjen.

Den tredje och sista fristående Iron Man-filmen utspelar sig sex månader efter det gigantiska slagsmålet i New York City. Tony Stark tar itu med minnena av slaget som ägde rum (och nästan dödade honom). Minnena leder honom till att bygga en armé av Iron Man-dräkter så att han alltid kan vara förberedd.

Den andra Thor-filmen ser sin hjälte återvända till Asgard efter den Loki-ledda invasionen av New York City. Han har dock inte mycket tid att vila på, eftersom de gamla mörkalverna återvänder. De besegrades en gång av hans farfar och trodde att de var utdöda. De är tillbaka nu och letar efter Etern, ett kraftfullt vapen som senare avslöjas vara en Infinity Stone, eller en av sex mäktiga pärlor i MCU.

Captain America har arbetat för Shield, en särskild statlig myndighet, sedan händelserna i The Avengers, men han kommer på sig själv ifrågasätter organisationens motiv när han lär sig mer om dess planer. Ovanpå det kommer hans närmaste vän tillbaka från de döda och blir en motståndare, Vintersoldaten, spelad av Sebastian Stan. Den här filmen introducerar också Falken, spelad av Anthony Mackie.

Guardians of the Galaxy har Chris Pratt i huvudrollen som Peter Quill, en skurk som snubblar över en Infinity Stone gömd i ruinerna av en främmande värld. I en kapplöpning mot tiden bildar han en trasig grupp utstötta som inkluderar en talande tvättbjörn (uttryckt av Bradley Cooper), det talande trädet Groot och andra. Tillsammans måste de stoppa Ronan the Accuser från att vifta med Infinity Stone.

Den här uppföljaren tar fart några månader efter originalet. Peter Quill blir djupare förälskad i Zoe Saldanas Gamora. Och han tvingas konfrontera sitt förflutnas mysterier när han står ansikte mot ansikte med en gudliknande enhet känd som Ego, spelad av Kurt Russell. En del av utmaningen med att placera dessa Guardian of the Galaxy-filmer i MCU-tidslinjen är att de verkar separata och alla utspelar sig i yttre rymden.

Avengers återförenas för att konfrontera ett misstag som skapats av Tony Stark och Bruce Banner: AI:n känd som Ultron, röstad av James Spader. Om en enda robotversion av Ultron lämnas stående kan han fortsätta slåss mot Avengers. Den här filmen introducerar också nya Avengers: The Scarlet Witch (spelad av Elizabeth Olson), Quicksilver (spelad av Aaron Taylor-Johnson) och Vision (spelad av Paul Bettany).

Ant-Man spelar Paul Rudd som en kattinbrottstjuv som rekryterats av Michael Douglas Hank Pym för att starta Ant-Man-kostymen för att förhindra att tekniken blir beväpnad. Pyms före detta underbarn (spelad av Corey Stoll) har återskapat tekniken i form av en gul kavajdräkt, och Ant-Man måste slåss mot honom och i slutändan rädda dagen i den minsta tänkbara skala.

Även om det är en Captain America-film, innehåller Civil War nästan varje enskild Avenger samtidigt som det lägger till ytterligare två tunga hits till lineupen: Chadwick Bosemans Black Panther och Tom Hollands Spider-Man. Tyvärr är Avengers uppdelade i olika fraktioner på grund av att Captain America vill rädda sin vän Bucky Barnes, som verkar vara ansvarig för bombningen av en FN-session.

Den väggkrypande webbslängaren gör sin solodebut här, där han möter Michael Keatons Vulture, en byggchef som har blivit vapenhandlare på svarta marknaden efter att ha återhämtat teknik från New York-striden i den första Avengers-filmen. Utöver allt detta hanterar Peter Parker också alla vanliga problem som kommer med att vara nybörjare på gymnasiet.

Stephen Strange, spelad av Benedict Cumberbatch, är en kirurg i världsklass, och han vet det. Strange är olidlig för nästan alla som har att göra med honom tills en tragisk olycka tar bort hans händer. Strange reser sedan världen runt och letar efter ett botemedel som kommer att ge honom tillbaka användningen av sina händer - och han hittar ett svar, i form av gammal magi.

Efter FN-bombningen i Captain America: The Civil War måste T'Challa återvända hem till Wakanda och utses till kung. Väl där konfronteras han med den fortsatta isoleringspolitiken som har hjälpt till att skydda Wakanda. Han står också inför ett misstag från sin fars förflutna i form av Eric Killmonger, som spelas av Michael B Jordan och kan vara den bästa skurken i någon Marvel-film.

Notera: Den här filmen följer händelserna i Captain America: The Civil War, så du kan se den efter den filmen, men Marvel föredrar att du ser den här.

Den tredje solofilmen för Thor finner hjälten kastas över rymden efter hans fars död och förstörelsen av hans hammare av hans sedan länge förlorade syster, Hella, spelad av Cate Blanchett. Han hamnar i gladiatorstrider mot Hulken, som inte hade setts sedan Avengers besegrade Ultron. Tillsammans samarbetar Thor och Hulk med Loki och Tessa Thompsons Valkyrie för att ta sig an Hella.

Scott Lang är tillbaka, men han har satts i husarrest efter sin roll i inbördeskriget och på Captain Americas sida. Han har blivit främmande från Hank Pym och Pyms dotter Hope. Men han går motvilligt med på att hjälpa dem, och tänker att Pym kanske kan hämta Hopes mamma från Quantum Realm. (Lyss upp: Spara scenen efter krediter tills du har sett Infinity War.)

Tyvärr tog det Black Widows bortgång i Endgame för henne att få en fristående film.

Ändå följer Black Widow Scarlett Johanssons Natasha Romanov under en period av exil i hennes liv. Den utspelar sig efter händelserna i Captain America: Civil War, men före Infinity War and the Snap. Den byggs upp som en prequel för att förklara Black Widows bakgrund. Vi får se några av hennes gamla vänner och familj när hon utforskar sitt förflutna, inklusive en fadersfigur, spelad av David Harbour, som är känd som Red Guardian. Han är i princip Sovjetunionens svar på Captain America. Viktigast för framtiden för MCU är dock introduktionen av en annan Black Widow, Florence Pughs Yelena.

Efter år av orkestrering bakom kulisserna för att hitta alla Infinity Stones, har Thanos (röst av Josh Brolin) bestämt sig för att gå och hämta dem själv. Det enda som står i vägen för honom är Avengers, som för närvarande är spridda över universum. För att höja insatserna ännu mer är Thanos enda anledning till att söka kraften i stenarna att utplåna hälften av allt liv i universum.

Bästa erbjudandet för Blu-ray/DVD | Streama på Disney+

Efter att Thanos tog bort hälften av allt liv och lämnade universum i totalt kaos, måste Avengers försöka göra saker rätt. Fem år går och en liten chans dyker upp för dem att ångra allt, men innan det kan hända måste Captain America och Tony Stark sluta fred och återförena Avengers en sista gång.

Elizabeth Olsens Wanda Maximoff har tyst varit en av de mest tragiska karaktärerna i MCU. Hon förlorade sin familj i ett bombdåd, där hon blev strandsatt i en bråtehög i flera dagar tillsammans med sin bror. Hennes bror dog sedan under händelserna i Avengers: Age of Ultron.

Hon fann till slut kärleken i Paul Bettanys Vision men tvingades döda honom för att förhindra Thanos från att få tag på Mind Stone. Åh, och efter att ha dödat honom vände Thanos tiden och dödade Vision igen framför henne. Allt detta har lett oss till Wandavision, den första live-action MCU-showen på Disney+, där karaktären tar över en liten stad i New Jersey för att göra en lyckligare version av sitt eget liv.

Wandavision utspelar sig närmast Endgame av allt Marvel-innehåll i fas fyra, och det tar upp nästan omedelbart efter att Wanda återvänt från Snap.

Den andra av Marvels nya Disney+-serie hade premiär i mars 2021. Den ser Anthony Mackies Sam Wilson (aka The Falcon) och Sebastian Stans Bucky Barnes (aka The Winter Soldier) slå sig samman för att ta sig an ett nytt hot i form av en organisation känd som Flagsmashers, som har fått tag på någon typ av supersoldatserum som det som gjorde deras tidigare vän Steve Rogers till Captain America.

Om det inte var nog måste paret också ta itu med regeringens handplockade val att använda Caps sköld, John Walker (Wyatt Russel).

Vi placerar den här serien före Spider-Man: Far From Home, eftersom vi vet att den äger rum sex månader efter Snap, som skulle placera oss runt våren 2024 i MCU. Far From Home utspelar sig bara lite senare, samtidigt som Peters läsår slutade 2024.

Far From Home är den sista filmen i Marves "Phase Three", och den fungerar som vår första titt på MCU efter Infinity War, eftersom vi ser alla som snappades av Thanos återvända till livet fem år senare. Peter Parker som nyligen inte knäppts beger sig till Europa för en studieresa, men han överraskas av Nick Fury och Jake Gyllenhaals Mysterio, som behöver hans hjälp mot fiender som kallas Elementals.

Den här filmen utspelar sig ungefär ett halvår efter "The Blip" aka när The Avengers tog tillbaka alla som blivit snappade.

Den här Marvel-filmen visar faktiskt den tidigaste glimten hittills på MCU-tidslinjen, eftersom vi ser de Eternals skapade av en himmelsk för att skydda människor från onda varelser kända som Deviants. Vi placerar den här för att undvika spoilers för förstagångsbevakare. Huvuddelen av filmen utspelar sig ungefär åtta månader efter att Avengers återlämnade alla som blivit snappade - så runt Spider-Man: Far From Home i MCU:s version av 2024.

Filmen är regisserad av Chloe Zhao, som nyligen vann en Oscar för bästa film, med Angelina Jolie, Selma Hayek och Richard Madden i huvudrollerna. De tre av dem är superkraftiga varelser som i hemlighet har skyddat mänskligheten i tusentals år.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings utspelar sig runt november 2024 (MCU nutid), vilket uttrycker det efter Spider-Man: Far From Home men före den kommande Spider-Man: No Way Home. Simu Liu har huvudrollen som titelkaraktären som måste möta The Mandarin - spelad av Hongkongs biosuperstjärna, Tony Leung Chiu-wai.

Hardcore Marvel-fans kommer också att känna igen Ben Kingsleys återkomst, som spelade rollen som den falska mandarinen i Iron Man 3. Den här gången får vi möta den verkliga affären plus en hel del vänliga ansikten på vägen.

Tom Holland återvänder som Peter Parker för det senaste äventyret som Spider-Man.

Filmen tar vid där den sista Spider-Man-filmen slutade, där Peter anklagas för att ha mördat Mysterio samtidigt som hans identitet avslöjas för hela världen. Den efterföljande offentliga motreaktionen har långtgående konsekvenser som skadar de närmaste Peter Parker, vilket leder honom till Doctor Strange i hopp om att trollkarlen ska kunna göra det så att ingen kommer ihåg att han är Spider-Man.

Medan filmen till en början tar fart i MCU:s version av sommaren 2024, utspelar sig filmens huvudhandling efter Halloween 2024, och placerar denna film efter Eternals och samtidigt med Shang-Chi.

Hawkeye ser återkomsten av Jeremy Renners Hawkeye, alias Clint Barton, tillsammans med Kate Bishop (spelad av Hailee Steinfeld), som idoliserar hämnaren och har gett sig ut för att efterlikna hans skicklighet med pilbåge. Renners Hawkeye är i New York City för semestern med sin familj när Kate Bishop snubblar över Hawkeyes kostym från när han var den mordiske vigilanten Ronin under Snap.

Bishop tar på sig kostymen och ses slåss mot några skurkar, vilket drar Hawkeye till henne, tillsammans med alla skurkarna som vill hämnas på Ronin. Detta lämnar Bishop och Barton att motvilligt slå sig samman i ett försök att dölja Hawkeyes tid som Ronin för gott.

Julinställningen innebär att händelserna i serien äger rum senare än något annat vi har sett - i MCU:s version av december 2024.

Att försöka ta reda på var Loki står i MCU är en hjärnbrytande aktivitet.

Showen har studsat mellan vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. och en apokalyptisk orkan som drabbade Alabama 2050. Det verkar också äga rum utanför själva tidslinjen, eftersom vi ser TVA:s inre funktion.

Vi placerar den i slutet av bevakningslistan, främst för att programmet handlar om hela MCU-tidslinjen, oavsett om det är Loki som hanterar händelser från alla faser av MCU (som hans nederlag i New York, hans mors död och hans egen död i händerna på Thanos) eller subtila referenser till andra Marvel-filmer (som Guardians of the Galaxy Volume II:s skurk är ett mål för Variantens tidsbombning).

Showens slut avslöjar också hur tidslinjen bryts och introduktionen av Kang the Conqueror, som är de två största obesvarade frågorna som pågår i MCU just nu.

OK, så här är den snabba versionen av guiden ovan. Den innehåller Marvel Studios-filmerna såväl som de nya Disney+ TV-programmen.

Captain America: The First Avenger (2011 - film)

Captain Marvel (2019 - film)

Iron Man (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

The Incredible Hulk (2008 - film)

Thor (2011 - film)

The Avengers (2012 - film)

Iron Man 3 (2013 – film)

Thor: The Dark World (2013 - film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Guardians of the Galaxy (2014 - film)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017 – film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Ant-Man (2015 - film)

Captain America: Civil War (2016 - film)

Spider-Man: Homecoming (2017 - film)

Doctor Strange (2016 – film)

Black Panther (2018 – film)

Thor: Ragnarok (2017 – film)

Ant-Man and The Wasp (2018 - film)

Black Widow (2021 – film)

Avengers: Infinity War (2018 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

WandaVision (2021 - Disney+ TV-program)

The Falcon and The Winter Soldier (2021 - Disney+ TV-program)

Spider-Man: Far From Home (2019 - film)

Eternals (2021 - film)

Shang-Chi och legenden om de tio ringarna (2021 - film)

Spider-Man: No Way Home (2021 - film)

Hawkeye (2021 – Disney+ TV-program)

Loki (2021 – Disney+ TV-program)

När Marvel Studios blev enormt framgångsrika med sina långfilmer började de skapa mer Marvel-innehåll för den lilla skärmen - men detta var före Disney+. Dessa "Marvel Television"-program kom till Netflix, ABC, etc. De utspelar sig i samma universum som filmerna och nya Disney+-program. De är inte nödvändiga att titta på, men om du försöker konsumera varenda droppe Marvel, kolla in dem definitivt.

Här är en utökad översiktslista som inkluderar var Marvel Television-program passar in i tidslinjen. TV-programmen visas nedan i fetstil.

Captain America: The First Avenger (2011 - film)

Marvel's Agent Carter Säsong 1 (2015 - Marvel TV-program)

Marvel's Agent Carter Säsong 2 (2016 - Marvel TV-program)

Captain Marvel (2019 - film)

Iron Man (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

The Incredible Hulk (2008 - film)

Thor (2011 - film)

The Avengers (2012 - film)

Iron Man 3 (2013 – film)

Thor: The Dark World (2013 - film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Säsong 1 (2013 - Marvel TV-program)

Guardians of the Galaxy (2014 - film)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017 – film)

Daredevil Säsong 1 (2015 - Marvel TV-program)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Säsong 2 (2014 - Marvel TV-program)

Ant-Man (2015 - film)

Jessica Jones Säsong 1 (2015 - TV-program)

Daredevil Säsong 2 (2016 – TV-program)

Captain America: Civil War (2016 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Säsong 3 (2015 - Marvel TV-program)

Luke Cage Säsong 1 (2016 - Marvel TV-program)

Spider-Man: Homecoming (2017 - film)

Doctor Strange (2016 – film)

Black Panther (2018 – film)

Iron Fist Säsong 1 (2017 – TV-program)

Marvel's Agents of SHIELD Säsong 4 (2016 - Marvel TV-program)

The Defenders Säsong 1 (2017 - Marvel TV-program)

The Inhumans Säsong 1 (2017 – Marvel TV-program)

Thor: Ragnarok (2017 – film)

The Punisher säsong 1 (2017 – Marvel TV-program)

Jessica Jones Säsong 2 (2018 - Marvel TV-program)

Luke Cage Säsong 2 (2018 – Marvel TV-program)

Cloak and Dagger Säsong 1 (2018 – Marvel TV-program)

The Runaways Säsong 1 (2017 – Marvel TV-program)

Daredevil säsong 3 (2018 – Marvel TV-program)

The Punisher säsong 2 (2019 - Marvel TV-program)

Marvel's Agents of SHIELD Säsong 5 (2017 - Marvel TV-program)

Iron Fist Säsong 2 (2018 – Marvel TV-program)

Ant-Man and The Wasp (2018 - film)

Black Widow (2021 – film)

Avengers Infinity War (2018 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

WandaVision (2021 - Disney+ TV-program)

The Falcon and The Winter Soldier (2021 - Disney+ TV-program)

Spider-Man: Far From Home (2019 - film)

Eternals (2021 - film)

Shang-Chi och legenden om de tio ringarna (2021 - film)

Spider-Man: No Way Home (2021 - film)

Hawkeye (2021 – Disney+ TV-program)

Loki (2021 – Disney+ TV-program)

Här är en visningsordning som listar när Marvel-filmerna går på bio, från och med den första Marvel-filmen ända fram till den senaste.

Iron Man (2008 - film)

The Incredible Hulk (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

Thor (2011 - film)

Captain America: The First Avenger (2011 - film)

The Avengers (2012 - film)

Thor 2 (2013 – film)

Iron Man 3 (2013 – film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Guardians of the Galaxy (2014 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Ant-Man (2015 - film)

Captain America: Civil War (2016 - film)

Doctor Strange (2016 – film)

Guardians of the Galaxy Vol. II (2017 – film)

Spiderman: Homecoming (2017 – film)

Thor: Ragnarok (2017 – film)

Black Panther (2018 – film)

Avengers: Infinity War (2018 - film)

Ant-Man and the Wasp (2018 - film)

Captain Marvel (2019 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

Spiderman: Far From Home (2019 - film)

Black Widow (2021 – film)

Shang-Chi och legenden om de tio ringarna (2021 - film)

Eternals (2021 - film)

Spider-Man: No Way Home (2021 - film)

