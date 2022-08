BT TV Box Pro fungerar nu helt utan antenn

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - BT har uppdaterat sin flaggskeppslåda för betal-TV så att den kan fungera utan antenn.

BT TV Box Pro kan nu strömma alla digitala TV-kanaler i stället för att ta emot dem via antennen.

-

De som vill fortsätta att ta emot traditionella DTV-kanaler kan göra det, men tittarna får nu möjlighet att byta till en tjänst som enbart är internetbaserad. Detta gäller både nya och gamla kunder.

"Vi fortsätter att leta efter sätt att förbättra TV-upplevelsen för våra kunder", säger Sharon Meadows, chef för BT:s erbjudanden.

"Att ta bort behovet av en antennanslutning ger inte bara ännu fler konsumenter möjlighet att välja BT TV, utan ger också våra kunder ännu större flexibilitet när det gäller deras TV-inställning, så att de kan få tillgång till bra innehåll var som helst i hemmet."

BT TV Box Pro är 4K HDR-aktiverad och har stöd för Dolby Atmos. Den innehåller en hårddisk på 1 TB för inspelningar och kan spela in upp till tre program samtidigt som man tittar på ett fjärde när den är i antennläge (eller spela in fyra kanaler samtidigt). Alternativt kan den spela in upp till två kanaler samtidigt i internetläge.

BT erbjuder nu också BT TV Box Mini - den nya tv-boxen för flera rum som gör det möjligt att utöka tv-tittandet till andra rum. Den ansluts till en BT Smart Hub via Wi-Fi och ger samma tittarupplevelse som huvudboxen.

Den är tillgänglig för befintliga BT TV Box Pro-kunder för en extra kostnad på 10 pund per månad.

Skriva av Rik Henderson.