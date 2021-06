BT TV Box Pro presenteras med 4K HDR, Dolby Atmos och 1TB HDD

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - BT har meddelat ett nytt flaggskepp BT TV-set-top-box.

BT TV Box Pro är tillgänglig för dem som tar BT TV VIP-paketet - till en början åtminstone - och erbjuder stöd för 4K HDR och Dolby Atmos .

Snyggare än den senaste modellen, den kommer också nu med en nydesignad Bluetooth-fjärrkontroll som inte kräver siktlinje, plus fyra TV-tuners så att du kan spela in upp till tre program medan du tittar på en fjärde.

Det finns en 1 TB hårddisk inuti, som kan lagra upp till 600 timmars inspelningar.

Den nya rutan kräver initialt en trådbunden internetanslutning, även om det finns planer på att möjliggöra dess Wi-Fi-funktioner för trådlös anslutning med en firmwareuppdatering senare i år.

Lådan är för närvarande endast tillgänglig för nya kunder och kommer med BT TV VIP-paketet på £ 60 per månad. Detta inkluderar Now TV (Cinema, Entertainment, Sport and Now Boost), BT Sport Ultimate och Eurosport.

Vi har sett en enorm tillväxt i 4K HDR-innehåll och vi är glada över att den nya BT TV Box Pro stöder ett så uppslukande sätt att se ", säger BT: s TV- och sportförslag, Chandru Lakshminarayanan.

BT kommer att utvidga tillgängligheten av den nya rutan till andra paket "i sinom tid".

Skriva av Rik Henderson.