(Pocket-lint) - BBC:s generaldirektör har avslöjat att företaget planerar för en framtid utan sina markbundna TV-kanaler.

Tim Davie berättade för Royal Television Society att Beeb skulle kunna övergå till en modell som endast omfattar internet inom det närmaste decenniet.

Det innebär att BBC One, Two, Three och Four inte längre kommer att finnas tillgängliga via Freeview eller andra digitala TV-plattformar. De befintliga kanalerna kan i själva verket komma att förenas under ett enda varumärke - BBC.

"BBC kommer att fokusera sina ansträngningar på den digitala världen och med tiden kommer detta att innebära färre linjära sändningar och ett mer skräddarsytt och sammanhängande onlineutbud", sade han.

"För BBC är distribution via Internet en möjlighet att skapa djupare kontakt med vår publik och att erbjuda dem bättre tjänster och valmöjligheter än vad som är möjligt via radio och TV.

"Det ger betydande redaktionella möjligheter. En nedsläckning av sändningarna kommer att och bör ske med tiden, och vi bör aktivt planera för detta."

Om den genomförs kan åtgärden innebära slutet för marksänd TV i Storbritannien. Det skulle vara den största förändringen av det brittiska tv-landskapet sedan den digitala övergång som slutfördes 2012.

Vid den tidpunkten stod många tittare - särskilt äldre - med tv-apparater som inte längre tog emot sändningar. Det är något som kan hända igen, även om Davie erkänner att branschen gemensamt måste minska konsekvenserna: "Vi måste arbeta tillsammans för att se till att alla är uppkopplade och kan få sin TV och radio via internet", förklarade han.

"Detta är inget att stå emot. Ett helt uppkopplat Storbritannien har mycket stora fördelar för samhället och vår ekonomi. Det skulle frigöra enorma möjligheter till innovation."

Skriva av Rik Henderson.