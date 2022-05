David Tennant återvänder till Doctor Who 2023

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - David Tennant kommer att återuppta sin roll som Doctor Who nästa år. Han filmar för närvarande scener med Catherine Tate som också återvänder som hans assistent Donna, som en del av 60-årsjubileet av serien.

BBC har tidigare meddelat att Ncuti Gatwa kommer att debutera som den 14:e doktorn nästa år, där Sex Education-skådespelaren tar över efter Jodie Whittaker. Det har ännu inte avslöjats om Tennants 10:e doktor kommer att möta sin nya regenerering.

Den återvändande programledaren Russell T. Davies lämnade få ledtrådar i sitt officiella uttalande: "De är tillbaka! Och det ser omöjligt ut - först presenterar vi en ny doktor, och sedan en gammal doktor, tillsammans med den underbara Donna, vad i hela friden är det som händer?", sa han.

"Kanske är det här en saknad historia. Eller en parallell värld. Eller en dröm, eller ett trick, eller en flashback. Det enda jag kan bekräfta är att det kommer att bli spektakulärt, när två av våra största stjärnor återförenas för ett livs kamp."

Under Doktorns och Donnas sista framträdande tillsammans var han tvungen att radera hennes sinne för att rädda hennes liv. Hur hon kommer att minnas Doktorn när han återvänder är ett annat av de ouppklarade mysterierna.

Doctor Who kommer att återvända till BBC One 2023 och ytterligare detaljer kommer att avslöjas under de kommande månaderna.

Skriva av Rik Henderson.