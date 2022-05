Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Finalen av Eurovision Song Contest 2022 inleds i Turin lördagen den 14 maj.

Två semifinaler kommer också att äga rum i dag, den 10 maj, och torsdagen den 12 maj för att avgöra vilka 20 nationer som kommer att ansluta sig till de "stora fem" Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien i helgens showdown.

Här är allt du behöver veta om det största och mest läskiga evenemanget av dem alla, inklusive var du kan se det live.

Eurovision Song Contest startade 1956 och är en årlig tävling i låtskrivande som anordnas av Europeiska radio- och tv-unionen.

De länder som är berättigade att delta skickar in en sång varje år, som i allmänhet väljs av den egna befolkningen bland flera kandidater, och den stora finalen sänds över hela världen.

Låtarna framförs sedan live i värdlandet (vanligtvis ursprungslandet för vinnaren från föregående år) och en vinnare utses efter att varje land har valt sina favoriter. Detta sker genom en kombination av experturval och publikröstning.

Under senare år har det varit två semifinaler före finalen på grund av att antalet tävlande har ökat kraftigt. Till och med Australien är inbjudet att delta i dag.

Den första semifinalen i Eurovision Song Contest 2022 äger rum tisdagen den 10 maj 2022 med start kl. 21.00 CEST (20.00 BST).

Den andra äger rum torsdagen den 12 maj 2022, med start vid samma tid - 21.00 CEST (20.00 BST).

Finalen av Eurovision 2022 kommer att äga rum lördagen den 14 maj 2022, också den med start kl. 21.00 CEST (20.00 BST).

Varje tävlande land sänder semifinalerna och finalen av Eurovision Song Contest på marksänd tv via en av sina större kanaler - till exempel BBC i Storbritannien.

Du kommer att kunna se den med lokala kommentarer på det sättet.

Men du kan också se varje semifinal och final på YouTube, högst upp på den här sidan eller via videorna nedan.

Vi har för närvarande den första semifinalen högst upp på sidan eftersom det är den första som visas. Vi kommer att uppdatera det allteftersom tävlingen fortskrider.

Den andra semifinalen finns här:

Medan streamningen av den stora finalen finns här:

40 länder tävlar i Eurovision Song Contest i år. Ursprungligen var det 41, men Ryssland har förbjudits på grund av landets invasion av Ukraina.

Ordningsföljden för den första semifinalen är följande:

Albanien: Albanien: Ronela Hajati - Sekret Lettland: Citi Zēni - Ät din sallad Litauen: Monika Liu - Sentimentai Schweiz: Marius Bear - Boys Do Cry Slovenien: LPS - Disko Ukraina: Kalush Orchestra - Stefania Bulgarien: Intelligent Music Project - Intention Nederländerna: S10 - De Diepte Moldavien: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal: MARO - Saudade, Saudade Kroatien: Mia Dimšić - Guilty Pleasure Danmark: REDDI - The Show Österrike: LUM!X feat. Pia Maria - Halo Island: Systur - Með Hækkandi Sól Grekland: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Norge: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenien: Rosa Linn - Snap

Här är ordningen för den andra semifinalen:

Finland: The Rasmus - Jezebel Israel: Michael Ben David - I.M Serbien: Konstrakta - In Corpore Sano Azerbajdzjan: Nadir Rustamli - Fade To Black Georgien: Circus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - I Am What I Am San Marino: Achille Lauro - Stripper Australien: Sheldon Riley - Not The Same Cypern: Andromache - Ela Irland: Brooke - That's Rich Nordmakedonien: Andrea - Circles Estland: Stefan - Hope Rumänien: WRS - Llámame Polen: Ochman - River Montenegro: Vladana - Breathe Belgien: Jérémie Makiese - Miss You Sverige: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer Tjeckien: We Are Domi - Lights Off

Tio från varje semifinal kommer att kvalificera sig (genom omröstning) till den stora finalen. Eftersom Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien är seniormedlemmar i EBU kvalificerar de sig automatiskt till finalen varje år. De får vanligtvis sällskap av årets värdland, men Italien är också värd denna gång, liksom en av de "stora fem".

Enligt brittiska bookmakers är Ukraina favorit att vinna Eurovision Song Contest 2022. Det kommer säkerligen att vara det känslomässiga valet.

Det är tätt följt av Italien, Sverige, Storbritannien och Spanien. Du kan se var och en av de fem största favoriterna genom de officiella videorna nedan.

Du bör också hålla utkik efter norska Subwoolfer med"Give That Wolf A Banana". Det är den typ av konstigheter och kul som vanligtvis förknippas med Eurovision och det finns några rykten som går om att det kan vara den liknande norrländska duon Ylvis bakom maskerna. Ylvis är de två bröderna bakom The Fox (What Does The Fox Say?) som stormade listorna 2013.

Skriva av Rik Henderson.