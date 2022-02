His Dark Materials säsong 3: Allt vi vet

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - His Dark Materials är en av de stora trilogierna i modern litteratur av författaren Philip Pullman, och efter den misslyckade Hollywood-anpassningen 2007 fanns det farhågor om att den aldrig skulle få den fantastiska versionen på skärmen som den förtjänar.

HBO och BBC gick in för att rätta till det med sin TV-version, och medan de två första säsongerna av programmet är i baksidan, har en tredje och sista serie avsnitt bekräftats. Ta reda på allt vi vet om programmets säsong tre här.

Vi har inget exakt släppdatum för nästa säsong av His Dark Materials, även om vi vet att serien började spelas in i december 2021, vilket betyder att vi fortfarande borde vara en bit ifrån att kunna se den, baserat på de normala tidslinjerna för TV-produktion.

Det har varit en otrolig sexårig resa genom #HisDarkMaterials världar , men det är dags att stänga dörrarna för det sista kapitlet.



Det är en avslutning på säsong 3. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX — His Dark Materials (@darkmaterials) 26 november 2021

Så snart vi får ett bekräftat releasedatum kommer vi att uppdatera den här funktionen för att se till att den återspeglar den informationen, men tills vi hör mer från HBO kan vi bara vänta.

Om du är i Storbritannien, baserat på tidigare säsonger, kan du räkna med att kunna se nästa säsong av His Dark Materials när den sänds på BBC, antingen på sändningskanaler eller via iPlayer. I USA, under tiden, kommer det att vara exklusivt via HBO, igen oavsett om du får din via kabel eller använder HBO Max.

Vi vet hur många avsnitt det kommer att finnas i den sista säsongen av His Dark Materials, tack vare ett citat från Jane Tranter , en exekutiv producent på programmet - hon bekräftade att det kommer att bli en serie på åtta:

"Jag gillar historier som berättas väldigt långsamt och den typen av "Låt oss verkligen gräva ner oss i det här", men sanningsenligt var det jag som bara längtade efter att fortsätta göra His Dark Materials hela mitt liv, och faktiskt är The Amber Spyglass helt rätt anpassad in i åtta avsnitt och jag ska helt och ödmjukt erkänna att jag hade helt fel och pratade ut min rumpa. Jag ville verkligen bara fortsätta göra det."

De goda nyheterna för dem som vill veta vad som kommer under nästa säsong är att den, väldigt uppenbart, är baserad på den tredje romanen i Pullmans trilogi - The Amber Spyglass.

Det betyder att du kan komma före historien genom att läsa romanen om du vill (och vi rekommenderar starkt att du gör det, det är fantastiskt), även om du kanske vill hålla dig fri från kunskapen för att hålla saker fräschare.

Lyra och Will har många fler sevärdheter att se och en farlig resa att göra, för att uttrycka det lätt, medan Miss Coulter och Lord Asriel kommer att fortsätta att fläta ihop sig runt dem medan de brottas för att få säga något om mänsklighetens framtid och dess interaktion med Dust .

Om du är i Storbritannien kan du komma ikapp med båda de två första säsongerna av His Dark Materials på BBC iPlayer utan att behöva oroa dig för att de försvinner innan du hinner ikapp.

I USA kan det innebära ett HBO Max-abonnemang vid det här laget, så att du kan se programmet på HBO:s egen streamingplattform. Du kan dock även kolla in det på Hulu med ett HBO-tillägg.

Tyvärr, eftersom källmaterialet slutar med The Amber Spyglass, vet vi att detta kommer att bli den sista säsongen av His Dark Materials. Eller gör vi det?

Philip Pullman har skrivit en andra trilogi av romaner som utspelar sig i samma värld som hans första tre, The Book of Dust, av vilka två delar nu är ute att läsa och en tredje kommer ut 2022. Även om romanerna inte är alla utspelade under händelserna i His Dark Materials, de innehåller några av dess karaktärer - Lyra i synnerhet.

Detta betyder att vi inte skulle utesluta en återgång till Lyras Oxford för tv-programmet längre fram, även om det kan komma under ett annat namn. Återigen hoppas vi tyst att de fortsätter med detta, eftersom de nya romanerna än så länge är lika fascinerande som de äldre böckerna.

Skriva av Max Freeman-Mills.