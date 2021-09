Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - BBC kommer att lansera regionala varianter av BBC One i HD från oktober.

Det betyder att vi äntligen kommer att kunna se lokala BBC News på den vanliga BBC One HD -kanalen på Freeview , Freesat, Sky och förhoppningsvis Virgin Media . Vi behöver inte stå ut med stålbandet, public service -meddelandet och nedräkningsklockan mycket längre.

Vi med storbilds -TV (mer än hälften av den brittiska befolkningen) kommer också att kunna se nyheterna för våra områden utan att det ser ut som att det är utstryk i vaselin.

Det har bara tagit 11 år - med den viktigaste BBC One HD -kanalen som ursprungligen lanserades i november 2010.

Upptäckten gjordes av Back the BBC, som publicerade på Twitter listans webbplats för alla regionala versioner av BBC One för torsdagen den 21 oktober 2021 . Det är första dagen som underrubriker visas för HD-versioner av BBC North West och ytterligare 14 regioner i England, Nordirland, Skottland och Wales.

BBC: s engelska regioner beräknas äntligen gå live i HD den 21 oktober pic.twitter.com/vns1hQJOdm - Tillbaka till BBC (@back_the_BBC) 20 september 2021

Det bör också se till att vi inte får "This is the BBC" -klipp av slumpmässiga program i högupplöst format, som uppenbarligen är på upprepning i flera månader.

Nu måste vi bara vänta ytterligare ett decennium för att få 4K -versioner. Ahem.