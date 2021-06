Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter Covids förseningar är OS i Toyko 2020 nästan här, med mer än två veckors action över de 33 olika sporterna, från friidrott och boxning, till gymnastik och simning. Öppnings- och avslutningsceremonierna kommer också att streamas live så att världen kan titta på det.

Det här är vår guide om hur du kan se de 17 dagarna av de olympiska spelen i Tokyo 2020 på olika plattformar. Oavsett om det är TV, online, mobil eller radio, vi täcker dig.

OS 2020 i Tokyo börjar den 23 juli och löper till 8 augusti 2021.

Det är viktigt att notera, särskilt om du befinner dig i Storbritannien, att Tokyo ligger i en annan tidszon så att händelser kommer att finnas på brittiska TV-skärmar flera timmar tidigare än du förväntar dig eftersom Tokyo ligger 8 timmar före British Summer Time (BST) ).

BBC har rättigheterna till hela OS i Storbritannien.

BBC Two visar Team GBs inledande fotbollsmatch mot Chile onsdagen den 21 juli klockan 8:15.

Efter detta öppnar The Games officiellt på BBC One klockan 11 fredagen den 23 juli 2021 med uppbyggnaden och live-täckningen av öppningsceremonin, inklusive tändning av lågan.

Den dagliga evenemangstäckningen börjar den 24 juli 2021. Det kommer att finnas täckning varje natt på BBC One från midnatt till 05:00, följt av en specialutgåva av BBC Breakfast från 05:00 till 09:00 med det bästa av action över natten.

Det kommer att finnas kontinuerlig täckning hela dagen, med en show på Today At The Games som äger rum kl. 19.30 till 21.00 på BBC One varje dag och ser tillbaka på de största och bästa ögonblicken från dagens händelser. Du kan sedan fortsätta titta på action på BBC Two med Olympics Extra som äger rum från 21:00 till 22:00.

Alla program på BBC One och BBC Two kommer också att kunna visas live eller på begäran på BBC iPlayer.

BBC Sport-webbplatsen kommer också att vara värd för höjdpunkter och live-kanaler hela dagen, varje dag av evenemanget. Gå bara till bbc.co.uk/sport/olympics. Du kan också streama direkt från BBC iPlayer.

Det kommer också att finnas interaktivt innehåll över BBC Sports sociala mediekanaler, inklusive Facebook, YouTube, TikTok, Instagram och Twitter, som gör att du kan engagera dig i spänningen.

BBC Sport-appen för iOS och Android kommer att ge alla nyheter och detaljer som kommer från spelen.

Du kan också ställa in det för att skicka meddelanden om allt du vill hålla reda på. Det inkluderar Tokyo 2020 i allmänhet eller någon av sporterna individuellt. Det finns också liveuppdateringar tillgängliga.

Du kan se direktsändningar via BBC iPlayer på din mobila enhet, strömmad från BBC One och BBC Two, och länkar till specifika liveshower visas i BBC Sport-appen som du kan bläddra ner till.

BBC Radio 5 Live kommer att erbjuda ett 17-dagars schema för de olympiska spelen från 23 juli, med början med täckning av öppningsceremonin.

Från och med lördagen den 24 juli 2021 kommer det att finnas en olympisk frukostshow från 06:00 till 09:00 som kommer att täcka alla nyheter från Japan och live kommentarer när det händer.

Från 1 till 6 varje dag kommer en show med namnet Up All Night att täcka det senaste från morgonsessionerna i Tokyo, medan från 11 till 14 har BBC Radio 5 Live handlingen från kvällshändelserna. Därefter kommer det att finnas en daglig höjdpunkter på Radio 5 Live Sport. Alla program kommer också att finnas tillgängliga på BBC Sounds.

Dessutom kommer BBC Sounds att erbjuda en on-demand Daily Podcast som kommer att sammanfatta de bästa kommentarstunderna och berättelserna från The Games. Det kommer också att finnas en ny podcast som heter Olympic Mile, som är en tredelad serie som ser olympiska snowboardåkare Aimee Fuller lära känna idrottare när de förbereder sig för årets sommar-OS genom att gå en mil med dem.

Skriva av Britta O'Boyle.