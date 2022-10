Apple TV 4K har nu stöd för HDR10+ och är den mest kraftfulla hittills

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple har idag tillkännagivit sin uppdaterade Apple TV-set-topbox, med ett snabbare chip och stöd för HDR10+.

Den nyligen uppdaterade boxen ser ut och fungerar på samma sätt som andra Apple-strömningsboxar har gjort under en längre tid och har stöd för tvOS 16 out of the box. Apple säger att tillägget av ett A15 Bionic-chip, precis som i iPhone 14, gör detta till den snabbaste Apple TV:n hittills. Det borde vara praktiskt när du spelar de senaste Apple Arcade-spelen, samtidigt som det borde vara snabbare än någonsin att starta videoströmmar från bland annat Apple TV+ och Netflix.

Tillägget av stöd för HDR10+ tillsammans med det befintliga Dolby Vision innebär att TV- och filmtittare kan se fram emot förbättrade detaljer och mer levande färger förutsatt att deras innehåll och streamingapp stöder det, det vill säga.

Apple säger att den uppdaterade Apple TV 4K kommer i två konfigurationer, med 64 GB och 128 GB lagringsutrymme beroende på vilken du väljer. Det viktigaste alternativet för kunderna är att bestämma om de behöver Ethernet eller inte - båda versionerna kommer med Wi-Fi som standard, även om de som väljer Wi-Fi får 64 GB, Ethernet-alternativet fördubblar det till 128 GB. Du får naturligtvis den senaste Siri Remote med i köpet också. Apples pressmeddelande gör också alla medvetna om att Apple TV 4K kan fungera som en hubb för ditt smarta hem,

Mest anmärkningsvärt av allt är dock det nya priset. Apple TV 4K kommer nu att börja på bara 129 dollar när den börjar säljas på fredag den 4 november. inklusive stöd för Matter och Thread.

Skriva av Oliver Haslam.