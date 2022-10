Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple TV+ visar för närvarande inga annonser när du tittar på tv-program, filmer och dokumentärer på videostreamingtjänsten, men det kan vara på väg att ändras.

En av fördelarna med att betala för en streamingtjänst som Apple TV+ är att man slipper annonserna som bombarderar tittarna på traditionella tv-kanaler. Men med Netflix och Disney+ som förbereder sina egna reklamfinansierade nivåer, tyder en ny rapport på att Apple skulle kunna arbeta för att sälja annonser mot program som Ted Lasso, For All Mankind och Severance.

DigiDay rapporterar med hänvisning till chefer från mediebyråer att Apple för diskussioner om "ett ovanligt tillvägagångssätt för att sälja annonstid på Apple TV+". Rapporten fortsätter med att säga att Apple ursprungligen gjorde drag som "mer liknade försäljning av sökning än en traditionell publikbaserad" annonsmodell.

Chefer berättade för DigiDay att Apple vid den tidpunkten inte hade något intresse av att arbeta med en demand side platform (DSP), men att detta nu har ändrats så sent som i augusti 2022.

En DSP är ett system som gör det möjligt för reklamköpare att hantera dessa annonser via ett särskilt gränssnitt, vilket gör det möjligt för dem att lägga bud på sändningstid och annonser. DigiDays källor säger att Apple nu inte bara planerar att arbeta med en DSP - man bygger en egen.

Apple TV+ visar redan annonser på sina direktsända baseballströmmar, men inget förinspelat innehåll visar dem för närvarande. Det är ännu inte klart om Apple kan planera att lägga in annonser i den Apple TV+-upplevelse vi har idag, eller om en ny nivå med annonsstöd kan läggas till under det nuvarande erbjudandet på 4,99 pund / 4,99 dollar / 4,99 euro per månad.

Kan Apple TV+ bli gratis med annonser i framtiden? Det får framtiden utvisa.

Skriva av Oliver Haslam. Redigering av Rik Henderson.