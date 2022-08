Luftens mästare: Allt du behöver veta om uppföljningen av Band of Brothers

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Masters of the Air sägs vara nästa del i Band of Brothers-serien vid sidan av The Pacific. Om du har väntat på mer högoktanig action i kampen mot nazisterna bör du hålla ett öga på den här.

Inspelningen började tydligen i april 2021 och serien är planerad att släppas någon gång under 2022, så här är allt vi vet hittills.

Masters of the Air är en miniserie i nio delar som liksom Band of Brothers produceras av bland annat Steven Spielberg och Tom Hanks.

Det är en serie som ännu inte är daterad och som görs för Apple TV+. Serien anpassas från Donald L. Millers bok "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

Det verket är en återberättelse av de handlingar som utfördes av den amerikanska arméns Eighth Air Force, den amerikanska bombflygstyrka som tog kampen mot Nazityskland till ett stort personligt pris. Dessa amerikanska besättningsmän drabbades av fler förluster under kriget än hela den amerikanska marinkåren, så du kan föreställa dig att berättelsen kommer att vara plågsam och actionfylld.

En stor del av berättelsen kommer att utspela sig i England och en del av arbetet har resulterat i enorma utgifter för att återskapa en amerikansk flygbas i Buckinghamshire (vilket Daily Mail har upptäckt).

Mycket arbete har lagts ner på att sätta scenen för föreställningen och det finns några fantastiska bilder på Nissenhytter från andra världskriget som dyker upp och bakom kulisserna på B-17:or som används i föreställningen.

I den skriftliga återberättelsen av det åttonde flygvapnets historia beskrivs livet i krigets England, berättelser från tyska krigsfångeläger och de svårigheter som bombplanens besättningar fick utstå. Vi förväntar oss att få se några av dessa gripande historier återberättas på ett underbart sätt även i TV-serien.

Masters of the Air har en lång rollista som leds av Austin Butler (känd från Elvis-biografin) som spelar major Gale Cleven. En man som redan i juni 1943 befann sig i händelsernas centrum. Historien säger att hans B-17 sköts ner i oktober 1943, så vi kan förvänta oss några intressanta höjdpunkter för huvudrollen.

Andra fallmedlemmar inkluderar Barry Keoghan som spelar löjtnant Curtis Biddick. Keoghan har redan haft en insats i en film om andra världskriget nyligen då han spelade George i Dunkirk från 2017.

Sawyer Spielberg, Steven Spielbergs son, gör också ett framträdande och spelar Lt. Roy Frank Claytor. Medan Rafferty Law (Judge Laws son) spelar Sergeant Ken Lemmons.

Andra skådespelare är bland annat:

Callum Turner som major John Egan

Ben Radcliffe som kapten John D. Brady.

Anthony Boyle som major Harry Crosby

Edward Ashley som överstelöjtnant John B. Kidd

Nate Mann som major Robert "Rosie" Rosenthal

Elliot Warren - löjtnant James Douglass

Och många fler

Masters of the Air har varit på gång under en längre tid. Den bekräftades ursprungligen av HBO redan 2013 och utvecklingen förutspåddes kosta så mycket som 200 miljoner dollar. Sedan dess har produktionen lagts ned av HBO men plockats upp som exklusivt för Apple TV+.

Avtalet med Apple skedde 2019 men produktionen har utan tvekan varit lite svår sedan dess tack vare olika låsningar under de senaste åren. Positiva COVID-19-tester från besättningen stoppade också produktionen ett tag i juli 2021 enligt vissa rapporter också.

Det finns inget officiellt besked om när miniserien Masters of the Air kommer att hamna på våra skärmar. Den sägs vara planerad till "slutet av 2022" men vi har ännu inte fått några uppdateringar om det faktiska datumet.

Ingen officiell trailer har heller blivit tillgänglig ännu, så det kommer troligen att bli en lång väntan.

Skriva av Adrian Willings.