Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om Netflix "The Last Dance" är något att gå efter kan dokumentärer om NBA:s basketstjärnor vara helt lysande, även för dem som inte följer sporten.

Medan "The Last Dance" fokuserade på ikonen Michael Jordan är "They Call Me Magic" en dokuserie som fokuserar på livet och karriären för en annan NBA-superstjärna - Earvin "Magic" Johnson.

Här är allt du behöver veta om "They Call Me Magic", inklusive när den finns att se, vad du kan förvänta dig och hur du kan se den.

Apple tillkännagav att "They Call Me Magic" kommer att släppas den 4 februari 2022. En trailer - som du kan se lite längre ner i detta inslag - släpptes den 12 mars 2022.

Dokuserien "They Call Me Magic" släpptes sedan den 22 april 2022 och alla avsnitt finns nu tillgängliga för streamning globalt.

"They Call Me Magic" är en Apple TV+-dokuserie, så du behöver en prenumeration på Apples tv-streamingtjänst för att se den.

Apple TV+ kostar 4,99 pund/ 4,99 dollar i månaden och Apple TV-appen finns tillgänglig på iPhone, iPad, Apple TV och ett antal andra enheter, bland annat via Sky i Storbritannien och på smarta tv-apparater och spelkonsoler. Den ingår också som en del av vissa av Apple One-abonnemangen.

"They Call Me Magic" har fyra avsnitt som var och en är en timme långa.

Det är därför lite kortare än till exempel "The Last Dance", som har 10 avsnitt. The Last Dance-avsnitten är alla cirka 50 minuter långa, så de är lite kortare än "They Call Me Magic"-avsnitten.

"They Call Me Magic" handlar om NBA-legendaren Earvin "Magic" Johnson. Det kommer att ta dig genom hans liv, från hans blygsamma början till hans karriär med Lakers och hans "bländande spelstil som för alltid förändrade basketspelet".

Den fyradelade dokumentären kommer att behandla hans "chockartade hiv-diagnos som han omvandlade från sorg till triumf", tillsammans med hans "övergång från sportsuperstjärna till affärstitan, som banade nya vägar för före detta idrottare och revolutionerade det amerikanska näringslivets sätt att göra affärer i svarta samhällen".

Det finns intervjuer med president Obama, Larry Bird, Pat Riley med flera.

Ja, Apple släppte en trailer för "They Call Me Magic" i mars 2022. Du kan se den nedan.

Apple lanserade en annan basketdokumentärfilm samtidigt som "They Call Me Magic" som heter "The Long Game": Bigger Than Basketball". Den handlar om Makur Maker, en femstjärnig NBA-kandidat som var på väg mot draften, tills en oväntad omväg fick honom att spela basket för Howard University i stället.

Om du inte har sett Netflix "The Last Dance" om Michael Jordan är den också väl värd att titta på.

Om du är ett allmänt sportfantast finns det dessutom massor av dokusåpor som du kan sätta tänderna i, liksom program som Netflix Drive to Survive, som handlar om F1.

Apple har också meddelat att en dokumentärfilm med den sjufaldige F1-världsmästaren Lewis Hamilton är på väg, vilket du kan läsa om i vårt separata reportage.

Skriva av Britta O'Boyle.