Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - For All Mankind - den kritikerrosade sci-fi-serien för Apple TV+ - återkommer för en tredje säsong i juni. Här är allt du behöver veta om den nya säsongen. Vi diskuterar vilket år den utspelar sig, vad handlingen troligen kommer att fokusera på, vilka som kommer tillbaka för att återuppta sina roller, om det finns trailers och, viktigast av allt, när och var du kan streama säsong tre av For All Mankind.

For All Mankind visar en alternativ historia - en historia där Ryssland slog USA i att sätta den första människan på månen, vilket ledde till att rymdkapplöpningen mellan de två länderna intensifierades och aldrig tog slut. Serien introducerar oss till livet för astronauterna och personalen på NASA med början på 60-talet och visar både deras yrkesliv och privatliv under två decennier. Medan de två första säsongerna fokuserar på spänningar mellan USA och Sovjet om kontrollen över månen, utspelar sig den nyaste säsongen på 90-talet och tycks kretsa kring USA:s försök att bli det första landet på jorden att kolonisera Mars.

De två första säsongerna av For All Mankind täckte nästan två decennier, med början 1969 och slut i slutet av 80-talet. Den tredje säsongen kommer att visa mitten av 90-talet - eller mer specifikt 1995, eftersom det är vad både finalen av säsong två av For all Mankind och en nyligen publicerad teaser-trailer för den tredje säsongen antyder.

For All Mankind är skapad av Ronald D Moore, Matt Wolpert och Ben Nedivi.

Wolpert och Nedivi fungerar som showrunners för For All Mankind och är exekutiva producenter tillsammans med Moore, David Weddle, Bradley Thompson och Nichole Beattie samt Maril Davis för Tall Ship Productions.

Sony Pictures Television producerar programmet för Apple TV+.

Apple har redan meddelat vilka som återvänder till säsong tre:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Dessutom kommer Edi Gathegi att ansluta sig till huvudrollerna den här säsongen som den nya karaktären Dev Ayesa.

For All Mankind kommer att ha premiär den 10 juni 2022. Titta på trailern för datumannonseringen ovan.

Säsong tre av For All Mankind kommer att bestå av 10 avsnitt, som kommer att streamas varje vecka på fredagar.

Den tredje säsongen av For All Mankind kommer att ha premiär exklusivt på Apples betalda videoabonnemangstjänst Apple TV+. För mer information om tjänsten, inklusive vad den kostar och hur den fungerar, se vår guide.

Du kan se den första teasertrailern för den tredje säsongen av For All Mankind via videon högst upp i den här guiden.

För att vara helt förberedd på den tredje säsongen av For All Mankind bör du verkligen se säsong ett och säsong två på Apple TV+:

Titta på For All Mankind säsong 1 och säsong 2 på Apple TV+

Skriva av Maggie Tillman.