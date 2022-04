Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple bekräftade i början av mars 2022 att de hade landat en dokumentär om sjufaldige Formel 1-världsmästaren Sir Lewis Hamilton för sin TV+ streamingplattform. Med Netflix som har den populära Drive to Survive-serien och Sky kör sin egen Duel: Hamilton vs Verstappen-dokumentär innan den senaste F1-säsongen startade, är det uppenbart att F1 för närvarande är stadens snackis - eller sport.

Även om namnet på Apple TV+ Lewis Hamilton-dokumentären fortfarande är okänt, liksom dess releasedatum, har vi samlat ihop allt vi har hört hittills.

Detta är allt vi vet hittills om Apple TV+ Lewis Hamilton-dokumentären.

Apple tillkännagav Lewis Hamilton-dokumentären den 9 mars 2022, även om företaget inte angav när dokumentären skulle sändas. Det är möjligt att det inte kommer att vara för långt borta om dokumentären "They Call Me Magic" är något att gå efter.

"They Call Me Magic" är en verklig berättelse i fyra delar om två gånger NBA Hall of Famer Earvin "Magic" Johnson. Apple tillkännagav sin existens den 4 februari 2022, släppte en trailer för den den 12 mars 2022 och den kommer att ha premiär den 22 april 2022.

Apple sa i pressmeddelandet om Lewis Hamiton-dokumentären att det kommer att ansluta sig till företagets "lista av nyligen tillkännagivna facklitteraturprogram, inklusive "They Call Me Magic", så det är möjligt att det kommer att följa en liknande tidslinje från tillkännagivandet till release. Det är också möjligt att vi kommer att vänta mycket längre, eftersom det inte är klart om dokumentären kommer att täcka den nuvarande F1-säsongen, som inte kommer att avslutas förrän i slutet av 2022.

Men när Lewis Hamilton-dokumentären har premiär vet vi att den kommer att finnas på Apple TV+. Den här tjänsten kostar £4,99/$4,99 i månaden och den är tillgänglig på iPhone, iPad, Apple TV och ett antal andra enheter, inklusive genom Sky i Storbritannien och på smarta TV-apparater och spelkonsoler.

Du kan läsa allt om Apple TV+ i vår separata funktion , men den har haft några utmärkta program, inklusive Ted Lasso - som kommer att se en säsong 3 innan årets slut - så du kanske hittar ett par andra saker att titta på medans du väntar på Lewis Hamilton-dokumentären.

Apple har sagt att Lewis Hamilton-dokumentären kommer att "innehålla full tillgång till Hamilton och hans team, på och utanför banan, och en all-star cast av gästintervjuer." Det sägs också handla om Hamiltons "liv och karriär".

Vi kan föreställa oss att det betyder att vi kommer att se intervjuer med inte bara Hamilton själv utan människor som Mercedes Team Principal Toto Wolfe, och möjligen Hamiltons sport- och mediatalangchef Penni Thow. Vi förväntar oss också att den berättar Hamiltons historia och lyfter fram några av de budskap han har försökt skildra tidigare, som Black Lives Matter-rörelsen och HBTQ+-rättigheter.

I en intervju med MotorSportWeek sa Hamilton: "Vi har den här dokumentären som vi jobbar på och jag tror att du bara måste göra allt vid rätt tidpunkt."

Han tillade: "Jag tror att historier är till för att berättas. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det finns mycket som kan läras."

"Om du kan påverka och ha en positiv inverkan, om din berättelse kan ha en positiv inverkan även på en person eller en familj, kan det vara fantastiskt," sa han.

Det har också ryktats om att Hamilton ska arbeta med Apple på en annan Formel 1-film med Brad Pitt. Även om Hamilton inte har bekräftat sitt engagemang ännu, sa han i samma MotorSportWeek-intervju att han "går igenom en process just nu med gjutningar för ett annat projekt".

Apple har ännu inte erbjudit mycket detaljer om Hamilton-dokumentären, även om de har sagt att den kommer att produceras av Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films och One Community.

Företaget sa också att Richard Plepler kommer att vara exekutiv producent genom Eden Productions och Scott Budnick kommer också att fungera som exekutiv producent. Regissör blir Matt Kay.

Om du letar efter dokumentärer och serier om Formel 1, finns det mycket att få tänderna i medan du väntar på att Hamilton-dokumentären ska komma till Apple TV+.

Netflix Drive to Survive säsong 4 har nyligen kommit till streamingplattformen, som täcker Formel 1-säsongen 2021. Det finns säsong 1 till 3 tillgängliga att titta på också.

Det finns också Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , som är en dokumentär i två delar som berättar historien om en av de mest anmärkningsvärda F1-säsongerna i historien.

Du kan naturligtvis också se den aktuella F1-säsongen på TV och mobil i 4K HDR. Vår separata funktion förklarar hur .

Skriva av Britta O'Boyle.