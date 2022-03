Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har meddelat ett startdatum för Friday Night Baseball på sin Apple TV+ streamingtjänst: 8 april 2022.

Under sitt senaste lanseringsevenemang avslöjade Apple att det säkrade rättigheterna till ett fredagspaket med Major League Baseball-spel. Apple TV+ kommer nu att sända MLB-spel, vilket kan hjälpa streamingtjänsten att locka in fler prenumeranter. Det borde också hjälpa det bättre att kämpa med Amazon, som har solorättigheterna att streama National Football Leagues Thursday Night Football.

Apples Friday Night Baseball-affär beskrivs som ett "veckovis dubbelhuvud med liveshower före och efter spelet" som kommer att finnas tillgänglig i åtta länder exklusivt på Apple TV+ så snart den ordinarie säsongen börjar. De två första matcherna till avspark kommer att vara New York Mets mot Washington Nationals klockan 19.00 ET och Houston Astros mot Los Angeles Angels klockan 21.30 ET.

Streaming kommer att vara tillgänglig för alla med Apple TV+ i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico och Sydkorea. I USA och Kanada inkluderar Apples affär tillgång till en 24/7 livestream med repriser, höjdpunkter och annan programmering. Om du inte betalar för Apple TV+ kommer Friday Night Baseball fortfarande att vara tillgänglig utan prenumeration "under en begränsad tid", sa Apple.

För att se alla tältspel, ladda Apple TV-appen på iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K och HD, eller på tv.apple.com . Appen finns även på utvalda smarta TV-apparater, spelkonsoler och kabel-set-top-boxar.

För mer om Apple TV+ och hur det fungerar, se Pocket-lints guide.

Maggie Tillman