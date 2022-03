Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har plötsligt gjort det omöjligt att hyra eller köpa filmer via sin Apple TV-app om du använder den med Android TV-enheter och Google TV-enheter som 2020 Chromecast.

Som först upptäcktes av FlatPanelsHD och 9to5Mac har Apple helt tagit bort möjligheten att hyra eller köpa. Istället har den nu en "hur man tittar"-knapp som pekar folk till Apple-produkter eller "andra streaming-enheter". Apple TV-appens toppnavigering har inte längre filmer och tv-program eller butiksavsnitt heller. De enda delarna som finns kvar är Watch Now, Apple TV Plus och Library. Även om listor över filmer och TV-program fortfarande går att upptäcka, om du öppnar en titel, kommer du bara att se knappen "hur man tittar" bredvid alternativet "lägg till i Up Next".

Man måste undra varför Apple gör detta och om de försöker undvika Googles 30-procentiga provision på försäljning.

Kom ihåg att Apple först lanserade Apple TV-appen för utvalda Android TV-enheter för över två år sedan, innan den lanserades mer allmänt förra sommaren . Nu vänder det kursen genom att helt ta bort appen från dess kärnfunktionalitet. Naturligtvis kan du fortfarande använda den för att titta på innehåll i ditt befintliga bibliotek och alla filmer och program som köpts på andra enheter. Du kan också fortfarande köpa eller hyra innehåll från Apple TV-appen om du använder det på Roku-enheter, smarta TV-apparater från Samsung och LG, Xbox- och PlayStation-konsoler och Apples egna produkter.

Pocket-lint har kontaktat Apple för en kommentar.

Skriva av Maggie Tillman.