(Pocket-lint) - Apple TV+: s nästa flaggskeppsserie, Foundation, ser ut att efterlikna Game of Thrones storlek och framgång, men i rymden.

Den nya tv-serien är baserad på romanen med samma namn från 1951, som skapade fyra uppföljare och två prequels och är skriven av den berömda sci-fi-författaren Isaac Asimov. I bokserien är Foundation in i framtiden, när den värld vi känner nu är ett minne från det förflutna, eftersom människor sedan dess har koloniserat galaxen. Den första romanen introducerar Hari Seldon, en lysande visionär och psykohistoriker som använder matematik och sannolikhet för att förutsäga framtiden.

Apple TV+ -versionen av Foundation har premiär i september, så nu är det dags att lära sig allt du kan om serien. Här är vad du behöver veta.

Låt oss börja med grunderna: Cast och besättning. Stiftelsen Apple TV+ -serien styrs av David S Goyer. Det är också skrivet av Goyer och Josh Friedman. Goyer är mest känd för att ha skrivit alla tre filmerna i Christopher Nolans Dark Knight Trilogy. Samtidigt har Friedman skrivit 2005: s världskrig och 2019 Terminator: Dark Fate, och han har en mängd krediter på tv -program. Så dessa två är ganska paret att arbeta med Asimovs sci-fi-epos.

Rollbesättningen leds av Jared Harris (Mad Men och Tjernobyl) som Hari Seldon och Lee Pace (Captain Marvel och Halt and Catch Fire) som Brother Day.

Här är en sammanfattning av all känd gjutinformation hittills:

Jared Harris - Hari Seldon

Lee Pace - Brother Day

Lou Llolbell - Gaal Dornick

Leah Harvey - Salvor Hardin

Laura Birn - Demerzel

Cassian Bilton - Brother Dawn

Terrence Mann - Brother Dusk

Pravesh Rana - Obekräftat teckennamn

Alfred Enoch - Obekräftat karaktärsnamn

Nu när du vet vem som spelar vem, låt oss gå in på vad serien sannolikt kommer att handla om när den debuterar. De som har läst Asimovs roman, Foundation, undrar förmodligen hur det på jorden kan fungera som ett tv -program, eftersom årtionden händer mellan varje kapitel i romanen.

Foundation (romanen) öppnar med Hari Seldon, som skapade en ny vetenskapsgren som kallas Psychohistory, som kombinerar alla data från tusentals år av mänsklig historia till en formel som kan förutsäga storskaliga mänskliga händelser. Med hjälp av denna formel upptäcker Seldon att det galaktiska riket, som har regerat i 12 000 år, snart kommer att kollapsa och leda till 30 000 år av väsentligen laglös anarki i hela galaxen. Vilken förutsägelse, eller hur?

Seldons plan är att skapa grunden för ett andra imperium som kommer att minska den mörka eran till tusen år. Det är i huvudsak det första kapitlet i den första boken i Foundation -serien. Det andra kapitlet tar upp 50 år senare, långt efter Seldons död. Varje kapitel innehåller vanligtvis ett liknande tidshopp med nya karaktärer i varje. Det blir intressant att se om varje säsong av Foundation följer ett kapitel i romanen.

Detta är den första trailern som Apple släppte för sin nya show:

Och här är den andra trailern för showen:

Glad att se Foundation på Apple TV+? Vi också. Lyckligtvis behöver vi inte vänta mycket längre. Den har premiär den 24 september 2021. Apple släpper vanligtvis de tre första avsnitten av nya program samtidigt, följt av ett avsnitt per vecka. Det betyder att nya avsnitt ska landa varje fredag.

Apple TV+ -abonnenter kommer att kunna strömma den nya serien från Apple TV -appen. En månatlig prenumeration är $ 4,99 per månad i USA. Du kan också få tillgång till Apple TV+ som en del av en Apple One -prenumeration.