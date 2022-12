Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Amazon och HBO har löst sina långvariga meningsskiljaktigheter.

Amazon och Warner Bros Discovery meddelade att HBO Max kommer att finnas tillgänglig som en Prime Video Channel i USA till en extra kostnad av 15 dollar per månad. För det priset får du tillgång till HBO:s flaggskeppsprogram, till exempel House of the Dragon, men du kommer också fortfarande att finnas i Prime Video-appen och kan få tillgång till andra filmer och program från Prime Video.

Du behöver inte hantera separata appar eller abonnemang.

HBO Max Prime Video Channel kommer också att ge tillgång till den kommande enhetliga tjänsten HBO Max och Discovery+. Den är tänkt att gå live 2023 med ett fruktansvärt namn. Den kommer att kombinera HBO:s berömda bibliotek med nyare Max-originalfilmer och de bredare katalogerna från Warner Bros och Discovery.

HBO Max lanserades först i maj 2020 - men utan fullt stöd för Amazon. Det verkade som om Warner Bros ville att HBO Max endast skulle vara tillgänglig som en dedikerad app på Fire TV-enheter i stället för att vara tillgänglig som en Prime Video Channel. Medan HBO Max så småningom kom till Fire TV, dröjde det tills nu innan Prime Video Channel blev tillgänglig.

