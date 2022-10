Amazon visar en första titt på Fallout TV-serien

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Video-tjänst och Kilter Films har publicerat en gemensam tweet som visar en stillbild från deras kommande TV-serie Fallout.

Det finns ännu ingen trailer och du får bara en glimt av en skuggfigur som verkar vara på väg ut ur ett valv, men det är den första officiella bilden från serien.

Serien, som kommer att ha Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) och Ella Purnell (Yellowjackets) i huvudrollerna, började spelas in tidigare i år och förväntas inte komma ut på Prime Video förrän i slutet av 2023. Men vi har också redan sett några läckta inspelningsbilder också, som visar att produktionen följer spelens konststil noga.

Tweeten postades för att gratulera Bethesda till Fallout-franchisens 25-årsjubileum. Det månadslånga firandet avslutades för ett par dagar sedan.

Fallout-serien skrivs och regisseras av Jonathan Nolan (Westworld) - åtminstone det första avsnittet. Nolan fungerar också som showrunner tillsammans med Lisa Joy. De har tidigare beskrivit den som "massiv, subversiv och mörkt rolig".

Serien produceras också av Todd Howard från Bethesda Game Studios och James Altman från Bethesda Softworks.

Skriva av Rik Henderson.