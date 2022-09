TV-serie om Blade Runner får grönt ljus av Amazon för Prime Video

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Tv-serien Blade Runner är nu officiell - den har fått grönt ljus av Amazon för sin Prime Video-tjänst.

Som det tidigare har ryktats kommer den att heta"Blade Runner 2099" och utspela sig 50 år efter händelserna i filmens uppföljare med Ryan Gosling i huvudrollen.

Det finns ännu inga uppgifter om skådespelare eller berättelse, men den kommer att produceras av Ridley Scott, regissören av originalfilmen. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) kommer att vara showrunner.

Författaren till den fantastiska Blade Runner 2049, Michael Green, kommer också att agera som exekutiv producent.

"Originalet Blade Runner, regisserat av Ridley Scott, anses vara en av de största och mest inflytelserika science fiction-filmerna genom tiderna, och vi är glada över att kunna presentera Blade Runner 2099 för våra globala Prime Video-kunder", säger Vernon Sanders från Amazon Studios (enligt Variety).

"Vi är hedrade över att kunna presentera denna fortsättning på Blade Runner-franchisen och är övertygade om att Blade Runner 2099, genom att samarbeta med Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions och den anmärkningsvärt begåvade Silka Luisa, kommer att upprätthålla intellektet, temana och andan från sina filmiska föregångare."

Blade Runner gick först upp på biograferna 1982 och är en lös anpassning av Philip K Dick-romanen Do Androids Dream of Electric Sheep. Den släpptes med berättelse under hela filmen av huvudrollsinnehavaren Harrison Ford eftersom studion trodde att publiken inte skulle kunna följa historien annars.

Det visade sig vara fel när en Director's Cut-version av filmen släpptes ett decennium senare. Den tog bort talet och "korrigerade" flera scener, inklusive det kontroversiella lyckliga slutet. Det är en mycket bättre film som resultat. 4K Ultra HD Blu-ray av Scotts Final Cut från 2007 är särskilt värd att titta på, tack vare en suverän remastering.

Denis Villeneuves uppföljare, Blade Runner 2049, är också mycket uppskattad, så Amazon har fullt upp.

