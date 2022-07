Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Amazon producerar en massiv och dyr serie om Sagan om ringen, och inför lanseringen på hösten har Amazon bjudit alla på en ny trailer på San Diego Comic-Con 2022.

Streamingstudion har avslöjat en tre minuter lång teaser om The Rings of Power, en ny serie för Prime Video som utspelar sig tusentals år före händelserna i Lord of the Rings-filmserien. Den utspelar sig under den "andra tidsåldern" i Midgårdshistorien. Den nya trailern visar några fantastiska landskap och otroliga stridsscener. Du kan se den högst upp på den här sidan.

Under lång tid var förutsättningen för serien ett mysterium, liksom dess miljö, men saker och ting blev mycket tydligare när Amazon avslöjade titeln och bekräftade några detaljer. Det nya klippet avslöjar att Sauron kommer tillbaka, och fraktioner måste gå samman för att stoppa den mörka lorden. Serien kommer också att fokusera på smidandet av Rings of Power. För fler rykten om serien, se Pocket-lints guide.

squirrel_widget_237190

Amazons nya serie beräknas starta den 2 september 2022. Det innebär att Rings of Power kommer att vara exklusivt för Amazon Prime Video, så det enda sättet att se den kommer att vara att ha ett Prime-medlemskap.

Den rapporteras ha en produktionsbudget på 1 miljard dollar.

Vilken är den bästa streamingenheten för din tv? Vår främsta rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max. Utmärkta är också Google Chromecast med Google TV, Roku Express 4K, Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick.

Skriva av Maggie Tillman.