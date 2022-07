Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Amazon har gjort en exklusiv, tidsbegränsad trailer för The Lord of the Rings: The Rings of Power tillgänglig endast för Prime-medlemmar.

Som en del av firandet av Amazon Prime Day har företaget lagt ut en speciell smygtitt på den nya serien på sin Prime Video-tjänst. Den kommer bara att vara tillgänglig fram till imorgon, den 8 juli, så du måste gå och titta på den nu.

Om du ännu inte har en Prime-prenumeration kan du få ett 30-dagars medlemskap gratis. Det kommer också att vara praktiskt under Prime Day - som äger rum den 12-13 juli - där det ger dig tillgång till exklusiva fynd hos Amazon. Du kan till och med säga upp dig innan du betalar för den första månaden.

Den exklusiva trailern pågår i en minut, innehåller många skådespelare (bland annat Lenny Henry som Sadoc Burrows) och visar också att en annan trailer är på väg till oss på torsdag den 14 juli.

Du kan få tillgång till den via Prime Video på webben, smart-tv, mobilen eller varhelst appen finns tillgänglig. Du behöver bara vara Prime-medlem och inloggad på ditt konto.

Det är bara att gå till The Lord of the Rings: The Rings of Power på hemskärmen så ser du trailern där (tillsammans med två tidigare släppta teasers).

Serien har premiär den 2 september 2022 på Amazon Prime Video.

Skriva av Rik Henderson.