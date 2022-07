Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Amazon utökar tillgängligheten till Watch Party-funktionen så att du kan titta på tv och filmer tillsammans med dina vänner från fler enheter än tidigare.

Tidigare har funktionen varit tillgänglig via Prime Video-appen på Fire TV-enheter, Android- och iOS-appar och på stationära datorer.

Nu kommer det även att vara möjligt att använda den via smart-tv:n direkt, via andra streamingenheter som Roku-stickor och via spelkonsoler som PlayStation 5 och Xbox Series X.

Watch Party gjorde sin debut under en tid av pandemirelaterade låsningar, som ett välkommet sätt att träffas och samtidigt njuta av lite TV utan att behöva vara på plats. Det har expanderat sedan dess, vilket visar att Amazon måste se ett konsekvent engagemang för det.

Du kan chatta med text medan du tittar, vilket naturligtvis gör det lättare att använda en enhet som har ett tangentbord som du snabbare kan skriva på, men den ökade flexibiliteten med en större samling kompatibla enheter kommer utan tvekan att glädja alla som har väntat på att få använda funktionen på den hårdvara de har installerat.

Skriva av Max Freeman-Mills.