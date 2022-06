Sista chansen att se Bond-filmerna på Amazon Prime Video

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du inte har börjat strömma alla James Bond-filmer på Amazons Prime Video-tjänst än, är det bäst att du sätter igång. Alla utom No Time to Die kommer att tas bort igen den 14 juni 2022.

James Bond Collection med 25 filmer har varit tillgänglig för streamning på Prime Video sedan den 15 april, men även när de lades till sa Amazon att det skulle vara under en "begränsad period". Tyvärr tar den snart slut.

Inget av följande kommer att vara tillgängligt efter nästa tisdag:

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger

Thunderball

Du lever bara två gånger

I Hennes Majestäts hemliga tjänst

Diamanter för evigt

Leva och låta dö

Mannen med den gyllene pistolen

Spionen som älskade mig

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

En utsikt till ett mord

De levande dagsljusen

Licence To Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

Världen räcker inte till

Die Another Day

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Den senaste filmen - Daniel Craigs kast - kommer att fortsätta att vara tillgänglig för Prime-medlemmar under överskådlig tid. No Time to Die har också nyligen lagts till i tjänsten i USA.

Amazon fick rättigheterna till de viktigaste Bondfilmerna efter att deras uppköp av MGM för 8,45 miljarder dollar slutfördes tidigare i år. Det är dock inte känt varför företaget har beslutat att dra tillbaka titlarna från Prime Video.

Vi föreslår att du börjar titta på ovanstående filmer så snart som möjligt eftersom det finns över 50 timmars Bond-action att ta dig igenom - du bör ha precis tillräckligt med tid för maratontittande, med en tillfällig paus för att sova.

Skriva av Rik Henderson.