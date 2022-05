Vad är Freevee? Amazons kostnadsfria streamingtjänst förklarad

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon lanserade nyligen IMDb TV i Storbritannien efter att ha etablerat tjänsten i USA, men har nu valt att lansera tjänsten på nytt och byta namn till Freevee.

Det är i huvudsak för att understryka att tjänsten faktiskt är gratis - med annonsstödda arkiv och originalinnehåll som visas på plattformen.

Så här är allt du behöver veta om Freevee, inklusive hur du får tillgång till den.

Amazon Freevee, som tidigare hette IMDb TV, är en annonsunderstödd, kostnadsfri videostreamingtjänst som erbjuder 100-tals tv-serier och filmer att titta på vid behov utan att det behövs någon prenumeration. Det finns också över 60 "snabba kanaler" som är dedikerade till populära serier och som streamar avsnitt live.

Förutom arkivserier och klassiska serier som The West Wing och Babylon 5 kommer Freevee Originals - nya program som beställts speciellt för Freevee - att finnas med. Detta kommer att inkludera Bosch spinoff, Bosch: Legacy och Plan B's High School.

Amazon planerar att öka sitt exklusiva Originals-utbud med 70 procent fram till slutet av 2022.

Reklam i Freevee liknar den markbundna tv-sändningen. Det finns ett begränsat antal annonser som avbryter program och filmer.

Amazons Freevee-tjänst är tillgänglig på ett par olika sätt. För det första är den tillgänglig som en särskild applikation i USA, för ett antal enheter - konsoler, mobiler och hårdvara för tv-streaming.

Den är också tillgänglig som en sektion i Prime Video-appen för smarta tv-apparater.

Det är också alternativet för tittare i Storbritannien, som bara kan se Freevee via Amazons Prime Video-app på mobiler, tv-apparater, konsoler och tv-streamingapparater. Undantaget är Fire TV, med en särskild Freevee-app som finns tillgänglig på Amazon Fire TV-enheter i både Storbritannien och USA.

Du kan också titta på Freevee-innehåll via en webbläsare på PC och Mac, via avsnittet Channels i Prime Video på båda.

Freevee är för närvarande endast tillgängligt i USA och Storbritannien. Det kommer dock att lanseras även i Tyskland under de kommande månaderna.

Det finns många hundra timmars programutbud på Freevee.

Några av höjdpunkterna är bland annat den tidigare nämnda Bosch: Legacy och Judy Justice, en serie på 120 avsnitt med den ikoniska domaren Judy Sheindlin i spetsen.

Andra originalserier är Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth och Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

Av det klassiska innehållet finns alla säsonger av Babylon 5 och The A-Team tillgängliga, tillsammans med Baywatch (i remastered form) och Magnum P.I.

När det gäller filmer kan listan ändras regelbundet. Det finns en del framstående blockbusters, t.ex. Logan som är tillgänglig i USA, och gott om klassiska filmer för alla åldrar.

Precis som med Prime Video är Amazons X-Ray-tjänst tillgänglig för Freevee-innehåll.

Det ger dig information om skådespelare, karaktärer, musik och andra viktiga punkter i varje scen. Alla detaljer tillhandahålls av den Amazon-ägda IMDb TV (Internet Movie Database).

Skriva av Rik Henderson.