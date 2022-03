Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony bildade PlayStation Productions 2019 för att göra filmer och tv-anpassningar av sina spelegenskaper, där Uncharted-filmen och den kommande HBO-serien av The Last of Us är dess största produktioner hittills.

Nu verkar det som om ännu ett massivt PlayStation-spel-IP ska göras till ett tv-program: God of War.

Berättelsen om Kratos och sannolikt hans son (som introducerades i omstarten 2018) sägs ha Amazon intresserad av streamingrättigheterna. Så här är allt vi vet om det hittills.

Enligt Deadline förhandlar Amazons Prime Video-tjänst om en live action-anpassning av God of War, med skaparna/producenterna av The Expanse enligt uppgift i kö för att leda projektet.

Det kommer att göras i samarbete med PlayStation Productions och Sony Pictures Television, sägs det, med The Wheel of Times showrunner, Rafe Judkins, också listad som med i laget.

Även om det fortfarande är tidiga dagar i produktionsschemat är det mest troliga resultatet att hela TV-serien kommer att visas exklusivt på Prime Video i USA, Storbritannien och på andra håll.

Sony har redan visat att de gärna gör shower för olika plattformar, med HBO som gör The Last of Us med företaget, och en kommande serie baserad på Twisted Metal som signeras till Peacock .

När det gäller produktionsteamet hävdar Deadline att medskaparna till The Expanse, Mark Fergus och Hawk Ostby, för närvarande är knutna till projektet, liksom The Wheel of Times showrunner, Rafe Judkins. Inga andra officiella castingsförslag har dock lämnats.

God of War-fans gör dock sina egna förslag kända, med många twittrande om potentiella Kratoskandidater - som tidigare WWE-brottare Triple-H (Paul Levenscue) och The Rock (Dwayne Johnson).

Direct säger bara skärm, gör dig redo pic.twitter.com/3MNo5wBprN — joe bro stormblessed (@JosephBarnhurst) 7 mars 2022

Han ser redan ut som Kratos, det enda är att hans skådespelarförmåga inte är så bra. pic.twitter.com/5KFYjxWcnl — Sir Magnus The Tarnished (@MagnusVikingg) 7 mars 2022

Eftersom den påstådda produktionen ännu inte har startat är det alldeles för tidigt för trailers.

Skriva av Rik Henderson.