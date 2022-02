Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Med Amazon Primes nya show Reacher som återskapade Jack Reachers huvudkaraktär, blev saker och ting lite mer komplicerade för dem som vill flytta från Lee Childs utmärkta böcker för att se en version av hans intrikata intriger på skärmen.

Här guidar vi dig genom de viktigaste detaljerna du behöver veta om hur du tittar på showen, samt hur de interagerar med Tom Cruise-filmerna och om det är fler säsonger på gång.

Det nya TV-programmet släpps på Amazon Prime Video den 4 februari 2022, så det är precis runt hörnet.

Det betyder att oavsett var du är baserad kan du bara ta ett Amazon Prime Video-medlemskap eller provperiod för att få tillgång till Prime Video och kunna se säsongen utan extra kostnad.

Det stora att förstå är att Amazon-showen är en fullständig omstart av karaktären - det finns ingen kontinuitet mellan de två Tom Cruise-filmerna, Jack Reacher och Jack Reacher: Never Go Back, av vilka den sista släpptes 2016.

Tom Cruises rollbesättning var känd kontroversiell eftersom han är en anmärkningsvärt kort man trots sin betydande erfarenhet av actionfilm, och Jack Reacher beskrivs i böckerna som praktiskt taget gigantisk, såväl som att han är blond.

Detta betyder att om du vill titta på alla anpassningar där ute just nu kan du i princip göra det i två delar:

Kolla först in de två Tom Cruise-filmerna, börja med Jack Reacher och gå sedan vidare till Never Go Back.

Sedan kan du gå över till den nya Amazon-serien, som har castat Alan Ritchson i titelrollen.

Lee Child har skrivit en enorm mängd Jack Reacher-romaner, som var och en i stort sett kretsar kring att hans hjälte anländer till en stad eller stad, får reda på att något väldigt fel händer och försöker rätta till det med ofta brutala medel.

De två Tom Cruise-filmerna var baserade på mellanseriens böcker One Shot och Never Go Back, även om de lekte lite med handlingarna.

Den nya tv-serien på Amazon är baserad på Killing Floor, den första Reacher-romanen , och tar en långsammare takt för att gå igenom boken i åtta avsnitt med lite mer tid åt vissa sekvenser.

Det är fortfarande tidiga dagar för Amazon Prime-showen - som med alla streamingtjänsters shower, kommer det att vara tittarsiffrorna som avgör om det blir mer av det.

Vi hoppas att den får fler körningar eftersom den bakre katalogen av Reacher-böcker innehåller några riktigt välgjorda plotbågar som packar i vändningar och spänning, men ingenting är garanterat.

