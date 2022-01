The Lord of the Rings: The Rings of Power releasedatum och hur man tittar

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sagan om ringen-filmerna är några av de mest älskade och hyllade fantasyfilmerna som någonsin gjorts, och även om Hobbit-trilogin kanske inte har nått samma höjder, finns det fortfarande en enorm mängd lore och bakgrundshistorier från JRR Tolkiens verk som aldrig har utforskats på skärm.

Amazon slog till när de tillkännagav att de hade köpt rätten att göra ett nytt högbudget-tv-program som utspelar sig i Sagan om ringens värld, och vi vet nu att programmet kommer att heta The Rings of Power. Ta reda på alla viktiga detaljer om det här.

Amazon-showen är planerad att starta den 2 september 2022, och det releasedatumet har bekräftats flera gånger så vi skulle bli förvånade om det halkade.

Vi vet också att Amazon inte kommer att släppa varje avsnitt på en gång, utan väljer veckosläpp. Flera streamingtjänster verkar ha fastnat för det faktum att detta kan få folk att prata om en show längre.

The Rings of Power kommer att vara exklusivt för Amazon Prime Video, vilket innebär att det enda sättet att se den kommer att vara genom att ha ett Prime-medlemskap, vilket låter dig se showen via vilken kompatibel hårdvara du än har.

Vi vet att den första säsongen av Amazons program kommer att köras i åtta avsnitt, vilket innebär två månaders veckosläpp.

Vad vi inte vet är hur långa var och en av dessa kommer att vara, även om arbetsantagandet är att de kommer att landa på eller runt den entimme som de flesta prestigedramer tenderar att sikta på.

Under lång tid var premissen för showen ett mysterium, liksom dess inställning, men saker och ting har blivit mycket tydligare sedan Amazon avslöjade titeln och bekräftade några detaljer om vad showen berör.

Vi vet nu att showen kommer att fokusera på de 20 maktringarna som gavs till olika figurer i Middle Earth, medan One Ring som den ursprungliga trilogin av böcker och filmer centrerade kring höll en hemlighet av Sauron.

Showen kommer att utspelas under den andra tidsåldern (där filmerna är under den tredje), långt före The Fellowship of the Ring, men det betyder inte att vi inte kommer att träffa några bekanta karaktärer. Det ryktas kraftigt om att en yngre Galadriel är en del av showen, tillsammans med Elrond och den stora skurken Sauron, som alla har en enormt lång livslängd.

En Ring för att styra dem alla, En Ring för att hitta dem, En Ring för att föra dem alla, och i mörkret binda dem, I Mordors land där Skuggorna ligger. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — Sagan om ringen på Prime (@LOTRonPrime) 7 mars 2019

Detta beror delvis på att Amazons rättighetspaket innebär att det inte kan röra händelserna i huvudtrilogin av böcker eller Hobbiten, även om det, som vi har sagt, lämnar mycket utrymme för streamingjätten att röra sig i.

Amazon har inte helt bekräftat att det har förbundit sig till en andra säsong av programmet, men det finns tillräckligt med branschrykten runt det för att göra saker ganska tydliga. För det första vet vi att det är att flytta produktionen från Nya Zeeland, där filmerna gjordes, till Storbritannien för sin andra snålhet.

Det här har varit lite kontroversiellt, onödigt att säga, men det gör ganska tydligt att det kommer att bli en säsong till. Amazon spenderar också enorma summor på showen, med en ryktad budget för första säsongen på 450 miljoner dollar, den överlägset dyraste showen som någonsin gjorts, så att avsluta den efter en säsong är oerhört osannolikt även om det blir en kritisk flopp.

Så du kan antagligen känna dig ganska säker på att det kommer en andra säsong för dig att lägga in så småningom.

Skriva av Max Freeman-Mills.