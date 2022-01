Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Prime Videos anpassning av serietidningarna av Garth Ennis och Darick Robertson återvänder för en tredje serie i juni 2022.

The Boys säsong 3 tar vid där den andra slutade och kommer att introducera flera nya "supes" för Butcher och laget att ta sig an.

Här är allt du behöver veta om det.

The Boys säsong 3 har premiär den 3 juni 2022.

De tre första avsnitten kommer på Amazons Prime Video den dagen, med varje ytterligare avsnitt som släpps varje fredag fram till finalen den 8 juli 2022.

Alla avsnitt av säsong 3 av The Boys kommer att vara exklusiva för Prime Video.

Du behöver därför antingen ett Amazon Prime- eller Prime Video-abonnemang.

squirrel_widget_237190

Det kommer att vara tillgängligt i 240 territorier och länder - var som helst där du kan se Prime Video-innehåll, i princip.

Precis som med säsong 1 och 2 kommer det att finnas åtta avsnitt i säsong 3. Som vi anger ovan kommer de tre första att anlända på Prime Video den 3 juni 2022, med de återstående fem som visas ett varje vecka efteråt, fram till den 8 juli 2022.

Säsong 3 kommer sannolikt att bli den mest kontroversiella hittills, även för en show som regelbundet tänjer på gränserna. Det beror på att åtminstone en del av den är baserad på Herogasm-miniserien som körs i serierna - centrerad på en årlig hemlig superhjälteorgie. Även seriens showrunner, Eric Kripke, hävdar att "folk inte är redo att se den".

Ett antal nya supéer kommer också att ansluta sig till lineupen, inklusive Soldier Boy, Crimson Countess, Drummer Boy/Supersonic och Blue Hawk. De två förstnämnda är löst baserade på Captain America and the Scarlet Witch i serietidningarna, men kan kanske anpassas lite längre för showen.

Är det här Soldier Boy eller en Jon McNaughton-målning? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 — The Boys (@TheBoysTV) 7 januari 2022

Naturligtvis återvänder Karl Urban som Billy Butcher, Jack Quaid som Hughie, Erin Moriaty som Starlight/Annie och Anthony Starr som Homelander. Det finns dock nya skådespelare som kommer ombord för att ta rollerna som de nya supéerna.

De inkluderar The Walking Deads Laurie Holden och Supernaturals Jensen Ackles.

Boys säsong 1 och 2 är båda tillgängliga i sin helhet på Prime Video just nu. Det finns 16 avsnitt att komma ikapp med totalt.

Fans kan också komma ikapp med en serie YouTube-webbavsnitt som lagts upp under det senaste året. Seven on 7 är en episodisk låtsasnyhetsreportserie, påstås postad av Vought International.

Du kan se dem på den officiella YouTube-kanalen här . Vi inkluderar även det senaste avsnittet nedan.

En första titt-trailer har dykt upp och även om den egentligen inte ger mycket ifrån sig, är det något ganska ondskefullt med det.

Det finns ännu inget ord om en säsong 4 av The Boys, även om handlingen i säsong 3 sannolikt inte ens har nått halvvägs när det gäller källmaterialet för serietidningen.

Det har dock bekräftats att det kommer att finnas en spin-off-serie baserad på ett college för supes. Det kommer att vara annorlunda än The Boys, med en helt annan ton: "Mycket som Mork & Mindy spun-off från Happy Days - vilket är ett vansinnigt och sant faktum - kommer vår spin-off att finnas i Vought Cinematic Universe, men har ändå en helt egen ton och stil. Det är vår uppfattning om en collegeshow, med en ensemble av fascinerande, komplicerade och ibland dödliga unga supes," sa showrunner Eric Kripke.

Skriva av Rik Henderson.