Fallout TV-serie för Amazon Prime Video får ett stort namn som regissör

(Pocket-lint) - Fallout TV-programmet som Amazon tillkännagav redan sommaren 2020 har inte producerat mycket brus sedan dess, även om förproduktion i allmänhet tenderar att vara ganska tyst för en show som denna.

Nu rapporterar Deadline Hollywood dock att programmet har fått några stora namn knutna till sig, inte minst i form av Jonathan Nolan, som tydligen kommer att regissera programmets första avsnitt. Det första avsnittet bör börja spelas in 2022, så vi kanske är på för ett släppdatum 2023.

Två showrunners har tydligen också låsts in, i form av Geneva Robertson-Dworet och Graham Wagner, som är mest kända för Captain Marvel respektive Silicon Valley, så de är knappast främmande för att jonglera action med komedinoter.

Nolan är under tiden en långvarig partner till sin bror Christopher, med att skriva krediter på några av de största och bästa storfilmerna under de senaste decennierna, från The Dark Knight till Interstellar, men han har också regisserat några utvalda stycken tidigare.

I synnerhet har han tagit rodret för flera avsnitt av Westworld, en serie han också skriver för, och en annan som berör mycket science fiction-teman.

Det finns dock inga officiella meddelanden för detta, så vi är fortfarande i mörkret när det gäller en officiell tidslinje för showens release, eller några fasta detaljer om vilken typ av historia den vill berätta. För mer om den sidan av saken får vi bara vänta.