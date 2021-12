Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - AmazonPrime Videos episka fantasyäventyr har visat sig vara en hit med både kritiker och tittare. Showen är baserad på en bästsäljande serie romaner, det finns totalt 14 böcker och de är ganska rejäla, så det finns mycket material att hämta ur.

Även om vi bara är i början just nu, vet vi att det kommer mycket mer. Här är allt du behöver veta om The Wheel of Time säsong ett, kommande säsonger och hur du ser den.

The Wheel of Time säsong ett började streamas den 19 november 2021. Amazon släppte tre avsnitt för premiären och ett nytt avsnitt följer varje fredag. Detta kommer att fortsätta under hela serien och avslutas den 24 december 2021.

Den första serien av The Wheel of Time kommer att ha 8 avsnitt totalt, nedan är titlarna och varje avsnitts releasedatum:

Avsked - 19 november 2021

Shadows Waiting - 19 november 2021

En plats för säkerhet - 19 november 2021

The Dragon Reborn - 26 november 2021

Blood Calls Blood - 3 december 2021

The Flame of Tar Valon - 10 december 2021

Mörkret längs vägarna - 17 december 2021

Världens öga - 24 december 2021

The Wheel of Time är en Amazon Original-produktion och är som sådan exklusiv för Amazon Prime Video .

Prime Video är gratis med Amazon Prime-medlemskap som kostar $12,99/£7,99 per månad eller, om du föredrar, kan du prenumerera på Prime Video exklusivt för $8,99/£5,99 per månad.

Även om inget släppdatum har meddelats vet vi att The Wheel of Times andra säsong började spelas in innan programmet lanserades i juli 2021. Om den första säsongens schema är något att gå efter betyder det att vi kan se den andra serien landa så tidigt som som februari 2022.

Inte mycket har avslöjats angående säsong 2, men vi vet att den kommer att bestå av åtta avsnitt, precis som första säsongen.

Det första avsnittet av den andra säsongen heter "A Taste of Solitude". Detta avslöjades via en tweet från det officiella The Wheel of Time-kontot i maj 2021.

Med så många Taveren på ett ställe skulle en säsong aldrig räcka. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) 20 maj 2021

Återigen, ingenting har tillkännagetts officiellt, men i en intervju med Deadline sa showrunner, Rafe Judkins, att han ser showen pågå i åtta säsonger.

"Jag måste alltid närma mig det som att vi ska få berätta hela historien som finns i böckerna. Om vi inte närmar oss det på det sättet, då skulle vi ställa oss till att inte hålla fast vid landningen och de här böckerna. ha ett så bra slut."

Han fortsatte "Jag behöver verkligen ställa oss i ordning för att nå dit om vi kan. Det är inte upp till mig i slutändan. Om folk tittar på det och Amazon vill fortsätta göra mer, skulle jag älska att fortsätta att expandera den här världen ytterligare ."

Med tanke på programmets initiala popularitet tycker vi att det verkar troligt att vi kommer att se många säsonger i framtiden.