Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon har äntligen släppt en dedikerad macOS-app för sin Prime Video-tjänst.

Tillgänglig på Mac App Store nu, den kan laddas ner gratis och tillåter nedladdningar för offlinevisning.

Du kan också justera din föredragna videokvalitet för streaming och/eller nedladdningar, plus välja att titta på innehåll bild-i-bild, så att du kan fortsätta att arbeta eller surfa på själva Macen.

Amazon- appen har dock en lägsta gräns för macOS. Du måste ha installerat minst Big Sur 11.4. Det kommer naturligtvis att fungera på den senaste Monterey-byggen också.

Hela resten av Prime Video-appen fungerar som den gör på mobil och iPad, med "gratis" Prime-innehåll varvat med filmer och shower som finns att köpa eller hyra.

Fleranvändarprofiler är tillgängliga, liksom Amazons röntgentjänst som drivs av IMDb. Detta ger dig information om skådespelarna i en scen, plus andra nuggets.

Allt kvalificerat innehåll är tillgängligt att se gratis för Amazon Prime-prenumeranter.

Men du kan också prenumerera via appen för bara Prime Video (det kostar £5,99 per månad i Storbritannien). När du gör det på detta sätt kommer pengarna att tas via ditt Apple-konto snarare än av Amazon direkt.