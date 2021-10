Amazon Fire TV blir kusligt med Halloween Alexa-kommandon

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Denna Halloween kommer du att kunna be Amazon Alexa att spela spöklika filmer på din Fire TV och Fire TV Stick 4K Max , med nya fraser baserade på populära skräckfranchisecitat.

Till exempel kommer "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You..." att öppna A Nightmare on Elm Street på Prime Video.

För att få det att fungera, fråga bara Alexa ett citat från ett urval av filmer för att öppna det på den relevanta streamingtjänsten, som inkluderar Prime Video och IMDb TV .

Amazon lämnar inte heller barnen utanför det roliga, med inkluderandet av familjevänliga favoriter som The Addams Family, Hotel Transylvania och Casper.

Föräldrar kan säga "Alexa, visa mig det vänliga spöket" för att titta på Casper eller "Alexa, du förhäxade mig!" för att se The Addams Family.

Här är hela listan med Halloween-citat att prova:

Black Death: "Alexa, hämnd är min"

Cloverfield: "Alexa, något har hittat oss."

Donnie Darko: "Alexa, när tar världen slut?"

Hannibal Rising: "Alexa, vad finns kvar i dig att älska?"

Hellraiser: "Alexa, det är inte en personlig baby."

Lake Placid Det sista kapitlet: "Alexa, hoppa in i krokfyllda vatten!"

Paranormal Activity: "Alexa, jag köpte en Ouija-bräda."

Skrämmande film: "Alexa, gillar du skrämmande filmer?"

Psycho (1960): "Alexa, jag är Norma Bates."

A Nightmare on Elm Street (2010): "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You..."

Det sjätte sinnet: "Alexa, jag ser döda människor."

Casper: "Alexa, visa mig det vänliga spöket."

Familjen Addams (1991): "Alexa, du förhäxade mig!"

Hotel Transylvania: "Alexa, jag är en frankenhomie!"