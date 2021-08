Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon har erbjudit en annonsstödd streamingtjänst , kallad IMDb TV, i USA de senaste åren. Det har varit tillgängligt på de flesta större plattformar - förutom framför allt iOS och Android. Så är det dock inte längre.

IMDb TV har nu en egen dedikerad app för iPhone och iPad och Android . Streamingtjänsten ger tillgång till en anständig katalog med filmer och serier och till och med original som produceras av Amazon Studios. Tidigare kunde du komma åt IMDb -TV -innehåll i IMDb -appens mobilapp, men nu kan du använda den fristående strömningsappen för tjänsten på iOS och Android. Innehåll är dock fortfarande tillgängligt att strömma via IMDb.

Kolla in IMDb TV: s fullständiga lista här för att se vad som är tillgängligt att titta på - allt gratis. För närvarande ser vi en rad klassiker och ännu nyare hits, som Schitts Creek, Scream Queens, How to Train Your Dragon, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko och mer . IMDb TV har också en överenskommelse med Universal om att streama några filmer efter att de släppts på bio och en premiär på Peacock.

Bortsett från iOS och Android finns IMDb TV på utvalda smarta TV -apparater samt Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, Android TV OS -enheter, PlayStation 4, Chromecast med Google TV och Nvidia Shield. Det är också en gratis kanal inom Prime Video . Du kan lära dig mer om tjänsten i vår guide.