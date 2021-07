TikTok kommer till Amazon Fire TV-enheter

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon Fire TV-enhetsägare kan nu se TikTok- videor på en storbilds-TV. En TikTok-app finns nu i flera Fire TV-donglar och lådor.

Du kan också ladda ner appen från Amazon Appstore på Fire TV Edition-apparater i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

TikTok TV-appen erbjuder innehåll från TikToks feeds "For You" och "Following". Det ger dig också enkel åtkomst till den mest visade och gillade videon.

En ny funktion - TikTok Discover - är också tillgänglig för TV-tittare. Detta erbjuder en personlig lista med innehåll, så det är lättare för dig att hitta klipp du gillar.

Naturligtvis, eftersom det är TikTok, kommer videor till stor del att ses i profil på en liggande TV-skärm - men det är djurets natur idag.

"Vi är glada att ta med TikToks kreativitet och glädje till Amazons Fire TV-enheter i Frankrike, Tyskland och Storbritannien", säger TikTok UK: s vd Rich Richworth.

"TikTok TV-appen på Fire TV kommer att vara ett nytt sätt för människor att samlas och njuta av videor från några av våra mest populära innehållskategorier på storskärmen. Oavsett om det är att lära sig en ny färdighet eller bara ha kul tillsammans och titta på vad du älskar, nu mer än någonsin är detta ett fantastiskt sätt för människor att underhållas av sitt favorit TikTok-innehåll tillsammans hemma. "