Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon har gått med på att förvärva MGM i en affär på 8,45 miljarder dollar (5,98 miljarder kronor).

Om det godkänns av tillsynsorgan kommer detta att ge Amazon och, särskilt Amazon Prime Video , tillgång till en enorm katalog med tidigare och framtida filmer.

Förutom ett bibliotek med över 4 000 filmer, varav många moderna klassiker, inkluderar det Bond-franchisen och det kommande tillskottet No Time to Die.

Andra nya filmer som planeras att visas i år inkluderar The Addams Family 2, House of Gucci och det för närvarande utan titeln Paul Thomas Anderson-projektet.

MGM är också studion bakom många Oscar-vinnare, som Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men och Poltergeist.

Affären omfattar dock inte några av studioens mest älskade oldies, men som The Wizard of Oz och Singin in the Rain har tidigare förvärvats av Ted Turner och Warner Media.

Ändå kommer Amazon Prime Video utan tvekan att förstärkas kraftigt av flytten - inte minst genom att få exklusivitet över Bond-filmerna.

Vad satsar det på att No Time to Die träffar streamingplattformen strax efter dess teatersläpp i september?

Strömmande krig värmer upp ett hack. Ditt drag Netflix, Disney + och Apple TV +.

Skriva av Rik Henderson.