Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon Fire TV-enheter får en ny digital videouthyrningstjänst för användare att välja mellan: Vudu.

Vudu ägdes av Walmart, men sedan köpte Fandango det förra året. Det är ett populärt sätt att hyra eller köpa 4K HDR-filmer i USA och erbjuder en enorm katalog med mer än 150 000 filmer och TV-program som du kan streama. Just denna månad lade tjänsten till ViacomCBS nya The SpongeBob Movie: Sponge on the Run , liksom filmen Minari och The Walking Dead TV-show.

Nu kommer tjänsten äntligen till Amazon Fire TV-plattformen. Vudu sa att du kommer att kunna komma åt ditt befintliga Vudu-bibliotek och Movies Anywhere-titlar. Den ska vara tillgänglig inom de närmaste dagarna eller i mitten av mars 2021. Tänk på att Vudu släppte apparna PlayStation 5 och Xbox Series X och Xbox Series S förra året, och det kom till Comcasts Xfinity Flex- och X1-plattformar i mars.

Det har också länge varit tillgängligt på Roku, Apple TV, Chromecast, iOS och Android mobila enheter och LG, Sony och Samsung smarta TV-apparater.

"Vi vill att Vudu-fans ska kunna titta på filmer och TV-program på alla deras favoritenheter, och Fire TV har varit en av våra kunders mest efterfrågade enheter för streaming av innehåll", säger Kevin Shepela, Fandangos kommersiella chef, sa i ett pressmeddelande.

Se hur Vudu jämförs med andra digitala videouthyrningstjänster och streamingtjänster via Pocket-lints amerikanska streamingappguide här .

Skriva av Maggie Tillman.