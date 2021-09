Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Letar du efter en fantastisk ny TV -serie att titta på på Amazon Prime Video ? Du har kommit till rätt ställe. Detta är Pocket-lint-teamets lista över fantastiska shower som finns att titta på på Amazon Prime Video.

Om det finns på vår lista har minst en medlem i Pocket-lint-teamet sett serien och skulle rekommendera den. Det finns en rad föreställningar som passar en mängd olika smaker, oavsett om du tycker om dig själv som en detektiv eller en romantiker, så du bör hitta minst en föreställning som du kommer att tycka om varje kväll under de närmaste veckorna.

Under varje show hittar du antalet säsonger, den typiska avsnittslängden och hur många avsnitt totalt så att du kan mäta hur lång tid det tar att ta dig igenom serien, redo för din nästa binge.

Solon

Säsonger: 1

Avsnitt: 7

Avsnittets längd: minuter

Liknande:

Solos är en sjusidig antologiserie som följer sju unika karaktärsdrivna berättelser, som alla börjar på ett äventyr i en osäker framtid. Serien belyser sambandet genom den mänskliga upplevelsen, även under våra mest isolerade stunder.

Nio perfekta främlingar

Säsonger: 1

Avsnitt: 8

Avsnittets längd: 43 minuter

Liknar: Modern Love, Only Murders in the Building, The White Lotus

Nine Perfect Strangers fokuserar på nio stressade stadsbor som går till ett boutiquehälso- och wellnesscenter som heter Tranquillum House i ett försök att hitta helande och total transformation. Naturligtvis är ingenting någonsin som det verkar.

Bosch

Säsonger: 7

Avsnitt: 68

Avsnittets längd: 47 minuter

Liknar: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Baserat på Michael Connellys romaner, serien Bosch följer LAPD -morddetektiven Harry Bosch som arbetar för att lösa olika fall, samtidigt som han står inför rättegång för dödlig skjutning av en misstänkt seriemord.

Jack Ryan

Säsonger: 2

Avsnitt: 16

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: All the Devils Men, Mile 22, Treadstone

CIA -analytiker - Jack Ryan - upptäcker ett mönster i terrorkommunikation i en serie misstänkta banköverföringar. Hans upptäckt driver honom från kontorsjobbet till mitten av ett farligt fältuppdrag i jakten på en stigande terrorist som planerar en attack mot USA och allierade. En säsong 3 har bekräftats.

Små bränder överallt

Säsonger: 1

Avsnitt: 8

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere är en miniserie baserad på 2017 års bok av Celeste NG. Den följer sammanflätade liv och öden för den perfekta familjen Richardson och mamma Mia Warren och hennes dotter Pearl Warren. En säsong två finns inte på korten just nu.

Grand Tour

Säsonger: 5

Avsnitt: 42

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

Grand Tour följer Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May på deras äventyr över hela världen och kör - och anpassar - olika bilar och testar dem till sina gränser. Fler säsonger väntas.

Predikant

Säsonger: 4

Avsnitt: 43

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: American Gods, Good Omens, Legion

Efter en övernaturlig händelse i hans kyrka tar en predikant - Jesse Custer - som har ett problem med att dricka och förlorar sin tro, hjälp av en vampyr och hans ex för att hitta Gud. Inga fler säsonger.

Det här är vi

Säsonger: 5

Avsnitt: 86

Avsnittets längd: 45 minuter

Liknar: Brothers and Sisters, Modern Family, Life in Pieces

This is Us fokuserar på en unik uppsättning trillingar - Kevin, Kate och Randall - och deras föräldrar - Rebecca och Jack Pearson, som alla föddes samma dag. En säsong 6 kommer.

Vikingar

Säsonger: 6

Avsnitt: 89

Avsnittets längd: 45 minuter

Liknar: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings är The History Channels manusserie efter Ragnar Lothbrok - ättling till Odin och krigs- och krigargud - och hans beslutsamhet att bli kung av vikingarna. Inga fler säsonger.

Pojkarna

Säsonger: 2

Avsnitt: 16

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys är en serie som följer en grupp vigilantes, kända som The Boys, som gör det till sitt uppdrag att ta ner korrupta superhjältar som har omfamnat deras mörkare sidor. En säsong 3 kommer.

Mannen i det höga slottet

Säsonger: 4

Avsnitt: 40

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle är baserad på Philip K. Dicks roman som utforskar hur Amerika skulle se ut om de allierade makterna hade förlorat andra världskriget och Japan och Tyskland styrde. Inga fler säsonger.

Smygande Pete

Säsonger: 3

Avsnitt: 30

Avsnittets längd: 60 minuter

Liknar: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete handlar om en bedragare på flykt från en gangster, som tar skydd som sin fängelse cellkamrat Pete. I hans omslag återförenas han med Petes familj som drar honom in i en lika farlig värld som den han springer ifrån. Inga fler säsonger.

Bobs burgare

Säsonger: 11

Avsnitt: 215

Avsnittets längd: 22 minuter

Liknar: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers är en animationsserie med fokus på Bob och hans familj som driver sin drömrestaurang Bobs Burgers. Affärerna är inte de snabbaste, men de är fortfarande hoppfulla. Fler säsonger kommer.

Greys anatomy

Säsonger: 17

Avsnitt: 380

Avsnittets längd: 41 minuter

Liknande: Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy följer den kirurgiska praktikanten Meredith Gray och hennes kamrater, liksom deras övervakare. Det är inte bara deras yrkesliv, det är alla saftiga bitar från deras personliga liv också, naturligt sammanflätade. En säsong 18 har bekräftats och anländer till USA den 30 september på ABC.

Börja

Säsonger: 3

Avsnitt: 30

Avsnittets längd: 44 minuter

Liknar: Mad Dogs, Con Man

StartUp följer en desperat bankir, en amerikansk gängherre och en hackare som alla tvingas arbeta tillsammans i ett osannolikt partnerskap för att bygga upp ett företag och hålla sig vid liv. Inga fler säsonger.

Star Trek: Lower Decks

Säsonger: 2

Avsnitt: 20

Avsnittets längd: 30 minuter

Liknar: Futurama, DC Stargirl, Bobs Burgers, Star Trek Picard

Star Trek: Lower Decks är en animerad komediserie som fokuserar på supportbesättningen som tjänstgjorde på USS Cerritos 2380. Besättningen måste inte bara fortsätta med sina uppgifter ombord på fartyget, utan också deras sociala liv.

Patriot

Säsonger: 2

Avsnitt: 18

Avsnittets längd: 57 minuter

Liknar: Sneaky Pete, Goliat, Guds hand

Patriot skapades av Steve Conrad och den följer underrättelsetjänstemannen John Tavner som måste avstå från alla skyddsnät och anta en icke-officiell civer som medarbetare på mellannivå vid ett industriellt rörföretag i Mellanvästern för att förhindra att Iran går till kärnvapen.