(Pocket-lint) - Letar du efter en fantastisk ny TV-serie att binge titta på Amazon Prime Video ? Du har kommit till rätt ställe. Det här är Pocket-lint-teamets lista över fantastiska program som är tillgängliga att titta på på Amazon Prime Video.

Om det finns på vår lista har minst en medlem av Pocket-lint-teamet tittat på showen och skulle rekommendera det. Det finns en rad föreställningar som passar en mängd olika smaker, oavsett om du vill ha en detektiv eller en romantiker, så du bör hitta minst en show som du kommer att tycka om att titta på varje kväll de närmaste veckorna.

Under varje show hittar du antalet årstider, den typiska episodlängden och hur många avsnitt totalt så att du kan mäta hur lång tid det tar att komma igenom showen, redo för din nästa binge.

Small Fires Everywhere

Årstider: 1

Avsnitt: 8

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere är en miniserie baserad på boken från Celeste NG 2017. Den följer de sammanflätade liv och öden för den perfekta Richardson-familjen och mamman Mia Warren och hennes dotter Pearl Warren. En säsong två är inte på kort för tillfället.

Jack Ryan

Årstider: 2

Avsnitt: 16

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: All the Devils Men, Mile 22, Treadstone

CIA-analytiker - Jack Ryan - upptäcker ett mönster i terroristkommunikation i en serie misstänkta banköverföringar. Hans upptäckt driver honom från sitt kontorsjobb till centrum för ett farligt fältuppdrag i jakten på en stigande terrorist som planerar en attack mot USA och allierade. En säsong 3 har bekräftats.

Bosch

Säsonger: 6

Avsnitt: 60

Episodslängd: 47 minuter

Liknar: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Baserat på Michael Connelys romaner följer serien Bosch LAPD-morddetektiv Harry Bosch som arbetar för att lösa olika fall, samtidigt som han står inför rättegången för den dödliga skjutningen av en misstänkt seriemord. En sjunde säsong har bekräftats.

Grand Tour

Årstider: 5

Avsnitt: 42

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

Grand Tour följer Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May på deras äventyr över hela världen som kör - och anpassar - olika bilar och testar dem till sina gränser. Fler säsonger förväntas.

Predikant

Årstider: 4

Avsnitt: 43

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: American Gods, Good Omens, Legion

Efter en övernaturlig händelse i sin kyrka tar en predikant - Jesse Custer - som har ett drickproblem och en förlorad tro, hjälp av en vampyr och hans ex för att hitta Gud. Inga fler årstider.

This Is Us

Årstider: 5

Avsnitt: 86

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: Brothers and Sisters, Modern Family, Life in Pieces

This is Us fokuserar på en unik uppsättning trillingar - Kevin, Kate och Randall - och deras föräldrar - Rebecca och Jack Pearson, som alla föddes samma dag. En säsong 6 kommer.

Vikingar

Säsonger: 6

Avsnitt: 89

Episodslängd: 45 minuter

Liknar: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings är The History Channel skriptserie som följer Ragnar Lothbrok - ättling till Odin och krig och krigsgud - och hans beslutsamhet att bli vikingarnas kung. Inga fler årstider.

Pojkarna

Årstider: 2

Avsnitt: 16

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys är en serie som följer en grupp vaksamheter, känd som The Boys, som gör det till sitt uppdrag att ta ner korrupta superhjältar som har omfamnat deras mörkare sidor. En säsong 3 kommer.

Mannen i det höga slottet

Årstider: 4

Avsnitt: 40

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

Mannen i det höga slottet är baserad på Philip K. Dicks roman som utforskar hur Amerika skulle vara om de allierade makterna hade förlorat andra världskriget och Japan och Tyskland styrde. Inga fler årstider.

Snygg Pete

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 60 minuter

Liknar: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete handlar om en lurvig man på flykt från en gangster och tar skydd som sin fängelsecellkompis Pete. I sitt omslag återförenas han med Petes familj som drar honom till en så farlig värld som den han springer ifrån. Inga fler årstider.

Bobs Burgers

Säsonger: 11

Avsnitt: 215

Episodslängd: 22 minuter

Liknar: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers är en animationsserie som fokuserar på Bob och hans familj som driver sin drömrestaurang Bobs Burgers. Affärer är inte den snabbaste, men de är fortfarande hoppfulla. Fler säsonger kommer.

Greys anatomy

Årstider: 17

Avsnitt: 380

Episodslängd: 41 minuter

Liknar: Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy följer kirurgisk praktikant Meredith Gray och hennes kamrater, liksom deras övervakare. Det är inte bara deras yrkesliv, det är också alla saftiga bitar från deras personliga liv, naturligt sammanflätade. En säsong 18 har bekräftats.

Brja

Årstider: 3

Avsnitt: 30

Episodslängd: 44 minuter

Liknar: Mad Dogs, Con Man

StartUp följer en desperat bankir, en amerikansk gängherre och en hackare som alla tvingas arbeta tillsammans i ett osannolikt partnerskap för att bygga ett företag och hålla sig vid liv. Inga fler årstider.

Skriva av Britta O'Boyle.