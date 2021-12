Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon erbjuder några Fire TV-enheter, från ingångsnivånFire TV Stick Lite upp till Fire TV Stick 4K Max och Fire TV Cube. Dessa kommer alla med en Alexa Voice Remote, så de får inte bara tillgång till streamingtjänster inklusive Netflix och Amazons egen Prime Video, utan de kan svara på röstkommandon som en Amazon Echo-högtalare. Fire TV Cube har till och med sina egna inbyggda fjärrfältsmikrofoner så att Alexa kan höra dig.

Vilken Fire TV-enhet du än äger eller funderar på att köpa, här finns massor av tips och tricks som hjälper dig att få ut det mesta av din strömmande mediaspelare.

squirrel_widget_6075146

För att använda Alexa via röstfjärrkontrollen, håll nere mikrofonknappen på fjärrkontrollen fråga vad du vill - du behöver inte säga "Alexa".

Du kan också använda en Amazon Echo, Echo Dot eller annan Alexa-aktiverad enhet för att styra din Fire TV, vilket innebär att du inte ens behöver fjärrkontrollen alls. Om du har ett Echo i rummet (eller Fire TV Cube) kan du helt enkelt skälla kommandon och Fire TV Stick kommer att lyda.

Alexa on Fire TV kan i stort sett göra vad ett Echo kan göra, men med fördelen av visuella kort. Säg till exempel "hur är vädret?" och Alexa kommer att svara för ditt nuvarande område.

Här är några andra kommandon du kan prova:

"Vad blev Manchester Uniteds poäng?" - eller någon annan sport eller lag, förstås.

"Vad står i min kalender?" - Du kan ange dagar osv.

"Vem är sångaren i Coldplay?" - eller en annan band- eller triviafråga.

"Spela Happy Mondays!" - din Fire TV kommer att spela låtar från ett Amazon Music- eller Music Unlimited-konto.

"Hoppa fram en minut!" - alla möjliga kommandon kan göras under videouppspelning.

"Hur är trafiken?" - du måste ställa in dina pendlings- eller resedetaljer i den dedikerade Alexa-appen för iOS-, Android- eller Amazon Fire-enheter.

"Vad är på nyheterna?" - igen, ställ in din favoritnyhetskälla i Alexa-appen; Sky News är inställt som standard.

Du kan också lyssna på radioprogram, ljudböcker och mycket mer. För att ta reda på mer om Alexa, kolla in vår separata guide .

Du kan också använda Alexa för att söka efter innehåll med din röst.

Säg bara namnet på ett tv-program, en film, en skådespelare, en regissör, etc, så kommer sökresultaten att returnera relevant innehåll. Det fina med Amazons system är att det inte bara kommer att returnera resultat från Amazons tjänster, utan även andra tjänster. Så om en serie eller film finns på Netflix kommer den att visas i resultaten och du kan välja var du vill se den.

Det är möjligt att ta med sig en Fire TV Stick på semestern då du kan koppla den till hotellets Wi-Fi, även om internet kräver ytterligare detaljer för att logga in, såsom rumsnummer. Det fungerar också om du är student, säg, och behöver dela Wi-Fi i studenthem. Gå bara till Inställningar > Nätverk, hitta det nätverk du vill ansluta till och om mer information behöver anges öppnas en webbsida med de extra rutor som krävs av hotellet eller den offentliga platsen.

Det fungerar därför ungefär som en smartphone eller surfplatta på det sättet. När nätverksanslutningen är framgångsrik kan du använda Fire TV Stick.

När du först startar din Amazon Fire TV Stick kommer du att bli ombedd att ange dina Amazon-kontouppgifter och ett postnummer. Det förstnämnda är att länka det till ditt konto, oavsett om du har ett Prime-medlemskap eller inte. Postnumret är för att säkerställa att du får korrekta detaljer baserat på din plats, till exempel lokala väderrapporter via Alexa. Om du inte har angett ditt postnummer eller behöver ändra det vid ett senare tillfälle kan du hitta alternativet i Inställningar > Inställningar > Plats.

squirrel_widget_166802

Hemskärmen har en stor stapel längst upp som rekommenderar innehåll - vanligtvis från Amazon. Som standard kommer detta att spela upp videotrailers och liknande automatiskt, men du kan stänga av det alternativet. Gå till Inställningar > Inställningar > Utvalt innehåll och du kan stänga av "Tillåt autouppspelning av video" och "Tillåt autouppspelning av ljud" oberoende av varandra. Genom att stänga av dem sparar du internetbandbredd och användning - till exempel om du har ett begränsat dataabonnemang eller använder hotspot.

Vissa installerade appar kan störa din tittarupplevelse med popup-aviseringar. Dessa kommer sannolikt inte att störa för mycket, men om du vill stänga av dem, gå bara till Inställningar > Inställningar > Aviseringsinställningar och du kan antingen dölja alla aviseringar genom att aktivera "Avbryt inte" eller från app till app.

Vissa appar på Amazon Fire TV Stick eller Fire TV, inklusive Amazons egna, kommer att rikta annonser mot dig beroende på tidigare data som den har samlat in om dina intressen. Du kan stänga av detta. Du kommer fortfarande att se annonser, men de kommer inte att baseras på insamlad data - faktiskt, data kommer att sluta samlas in om dina intressen och "reklamprofil". Gå till Inställningar > Inställningar > Annons-ID och du kan stänga av dem där och/eller återställa ditt "Reklam-ID".

Amazon Fire TV-enheterna erbjuder omfattande föräldrakontroller där du kan PIN-skydda köp och appar, till och med Prime Photos-appen så en fyrsiffrig PIN-kod krävs innan du kommer åt någon av dessa funktioner. Dessutom kan du ställa in vilken visningsnivå som är tillgänglig utan att behöva en PIN-kod.

Om du till exempel slår på föräldrakontroll är standardvisningsnivån "Familj", vilket gör att allt Amazon Video-innehåll klassificerat PG och lägre kan ses med en PIN-kod. Allt med högre betyg kräver att PIN-koden anges varje gång. Du kan också ställa in betygen på Allmänt (U), Tonåring (12, 15) och Mogen (18, Ej betygsatt, Ej betygsatt). För att aktivera och justera föräldrakontroll, gå till Inställningar > Inställningar > Föräldrakontroll.

Du kan behöva justera föräldrakontroll för andra tjänster separat - som Netflix.

Vissa appar kan behöva dig för att säkerställa att Fire TV-enheten är korrekt kalibrerad till din skärmstorlek. Detta kommer att kräva att du kontrollerar alternativen på din individuella TV, även om det finns en praktisk skärm i Inställningar med pilar för att visa korrekt skalning. Du hittar den i Inställningar > Display och ljud > Display > Kalibrera bildskärm. De grå pilarna upptill, botten, vänster och höger ska vara synliga med spetsen som slutar vid varje kant. Om inte, justera dina TV-inställningar.

Om du är Amazon Prime-medlem kan du använda dina egna bilder, tagna på en smartphone eller kamera och lagrade på Prime Photos molntjänst, som din Fire TV-skärmsläckare. Prime Photos är en gratis, obegränsad molnlagringstjänst för alla Prime-medlemmar, som kan ställas in för att lagra alla dina smartphonebilder automatiskt, laddas upp till via en webbläsare eller app, eller länkas till ett Facebook- och/eller Twitter-konto för att synkronisera bilder som lagts upp socialt.

Du kan ta reda på mer om Prime Photos och hur du kommer åt ditt konto här . Om du har bilder lagrade på Prime Photos kan de nås via en Prime Photos-app som är förinstallerad på en Fire TV-enhet. Du kan också ställa in dem att fungera som din skärmsläckare.

En Fire TV Stick rullar automatiskt genom vackra bilder av landskap om du lämnar en menyskärm statisk för länge. Du kan ändra bilderna som visas genom att gå till Inställningar > Display och ljud > Skärmsläckare. Här kommer du att se "Amazon Collection" som standardalbum, klicka på det och du kan ändra det till valfri samling eller mapp med dina egna bilder som du har lagrat på Prime Photos. Du kan också ändra hur bilderna rör sig och hur snabbt de uppdateras.

Som standard klickar Fire TV-menyn när du rullar. Stäng av detta ljud genom att gå till Inställningar > Display och ljud > Ljud och stänga av Navigationsljud.

Fire TV gör det enkelt att casta din enhet till din TV-skärm. Om den är ansluten till samma Wi-Fi bör du se namnet på din Fire TV-enhet i listan över platser som också är tillgängliga att casta. Tyvärr kommer detta inte att fungera med Apple-enheter.

Om du har tappat bort din fjärrkontroll kan du fortfarande styra din TV via Amazon Fire TV-appen, som inte bara låter dig navigera i Fire TV-menyn utan också ger dig tillgång till Voice Control precis som en vanlig Fire TV-fjärrkontroll. Kolla in Google Play Store-versionen av appen här , och här är versionen för iOS.

Det är enkelt att installera appar – främst via startskärmen eller sökning – men mindre självklart hur man avinstallerar dem igen om du vill frigöra lite utrymme för nya nedladdningar. För att avinstallera en app, gå till Inställningar > Appar > Hantera installerade applikationer och scrolla ner till appen du vill ta bort. Klicka på den och du kan se avinstallationsalternativet tre rader ner. Du kan också radera alla dina sparade data från dessa appar på samma meny.

Om du vill ändra namnet på din enhet till något mer välsmakande än [Ditt namns] Fire TV, kan du enkelt ändra namnet till något annat, som TV i vardagsrummet. Du kan gå till den här webbplatsen i din webbläsare och välja enhetens namn som du vill ändra.

Du kan också göra det på din telefon genom att öppna Alexa-appen > Enheter > Echo & Alexa > och sedan välja enheten du byter namn på.

Trött på bingeing? Du kan också spela spel på din Fire TV-enhet. Visst, det är ingen PlayStation 5, men Fire TV har tillgång till några klassiker som Sonic, Crazy Taxi och några Final Fantasy-titlar, såväl som några exklusiva Amazon Fire TV-program som Jeopardy och Who Wants to be A Millionaire. Lägg till spel genom att bläddra till Appar på menyn högst upp på Fire TV-hemsidan och välj sedan spel från rullgardinsmenyn som visas.

Varje gång du pratar med Alexa lagrar den dina röstkommandon för att hjälpa henne att bättre lära sig din röst. Du kan gå och radera alla dessa inspelningar genom att gå till sidan Hantera ditt innehåll och dina enheter i din webbläsare, eller göra det i Alexa-appen genom att gå till Inställningar > Alexa Sekretess. Därifrån kommer du att föras till sidan Granska rösthistorik, där du kan välja att radera dina röstinspelningar från de senaste 24 timmarna, 7 dagarna eller 30 dagarna.

Amazons fjärrkontroll för röststyrning har ett smart knep för att återställa din TV Stick. Tryck bara på Välj-knappen (mitten av cirkeln på din handkontroll) och Spela/Paus-knappen. Håll båda intryckta i fem sekunder och din enhet bör återställas.

Du kan enkelt ställa in dina favorit Bluetooth-hörlurar för att lyssna. Detta kanske inte verkar användbart för vissa människor, men det är bättre än att riskera att väcka din signifikanta andra eller saknade dialoglinjer eftersom volymen är för låg. Gå bara till Inställningar > Kontroller och Bluetooth-enheter > Andra Bluetooth-enheter, därifrån synkroniserar du följer du instruktionerna för dina hörlurar för att slutföra synkroniseringen av enheterna.

Du kan också lägga till en kontroller för spel efter samma process. Det fungerar med ett antal Bluetooth-kontroller - men kontrollera kompatibiliteten innan du köper en.