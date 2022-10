Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den första säsongen av HBO:s "House of the Dragon" må ha kommit till ett slut, men förvänta dig inte att du snart kommer att få se säsong 2.

Det är kontentan enligt HBO:s Casey Bloys. Och de borde veta, eftersom de är företagets innehållschef och allt. Även om inget hårt releasedatum för den andra säsongen har delats utanför HBO:s väggar än så länge, gick Bloys så långt som att säga att vi inte ska förvänta oss den år 2023. "Jag tror någon gång under 24", sade han när han talade med Vulture.

Det betyder att vi kommer att få vänta väldigt länge för att se vad som kommer att hända i den andra säsongen av House of the Dragon, en serie som kunde ha gått på två olika sätt. Det skulle aldrig bli lätt att följa efter framgången med Game of Thrones, och House of the Dragon kunde ha vissnat. Men det gjorde den inte och har förvandlat sig till en blockbuster-show i sin egen rätt.

Vissa skulle kunna hävda att House of the Dragon till och med är bättre än serien som den är föregångare till, men det är ett argument för en annan gång.

Den långa väntan kan vara en fruktansvärd nyhet för fans av Westeros, men det finns åtminstone några goda nyheter. Co-showrunner Ryan Condal säger att tittarna inte kommer att behöva ta itu med en omgjordning, som de gjorde i den första säsongen, när den andra säsongen äntligen rullar runt. "Jag kommer att säga, som en belöning till vår underbara publik för att ha följt oss genom alla tidshopp och omgjordningar, att de är färdiga", säger Condal. Han bekräftade också att det inte heller kommer att bli några fler tidshopp och tillade att "vi berättar historien i realtid från och med nu".

Skriva av Oliver Haslam.