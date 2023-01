Allt du behöver veta om Borderlands-filmen

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - En Borderlands-film är på gång och kan komma redan i år.

Videospelsadaptionen har en fantastisk rollbesättning, inklusive Jack Black som Claptrap, och har (i stort sett) regisserats av Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Här är allt du behöver veta om den hittills.

Borderlands the movie (Borderlands filmen): Vad vi vet hittills

Gearbox enormt populära FPS-spel anpassas för den stora duken.

Baserat på samma postapokalyptiska planet Pandora, tillkännagavs live-actionfilmen redan 2015, då den fick option av Marvel Studios tidigare vd och plockades upp av Lionsgate.

Eli Roth valdes sedan till regissör med Craig Mazin (TV-serien The Last of Us) ombord som manusförfattare. Inspelningen började 2021 och avslutades sommaren 2022. Men efter filmtester med slutna dörrar har omtagningar beställts och eftersom Roth nu är på ett annat projekt (en fullängdsversion av skräckfilmen Thanksgiving, som ursprungligen dök upp som en trailer i Grindhouse) kommer regissören av Deadpool, Tim Miller, att slutföra filmen i stället.

Handlingen kretsar kring Lilith, som sätter ihop ett team av legosoldater och missanpassade personer (som fans av spelen kommer att känna igen) för att hitta den försvunna dottern till Atlas - den mäktigaste mannen i universum.

Borderlands the movie: Släppsdatum

Ett fullständigt releasedatum har ännu inte avslöjats. En lansering 2023 var ursprungligen planerad, även om en testvisning i november 2022 ledde till en rad omtagningar som kan ha skjutit upp biopremiären.

Eftersom det är en Lionsgate-film tror man att streamingrättigheterna så småningom kommer att tillfalla Lionsgate+.

Filmen Borderlands: Cast

Borderlands-filmen har en imponerande rollbesättning med Cate Blanchett, Kevin Hart och Jack Black i spetsen.

Här är den bekräftade rollbesättningen och deras roller, enligt vad som hittills tillkännagivits:

Cate Blanchett som Lilith

Kevin Hart som Roland

Jack Black som Claptrap

Jamie Lee Curtis som Dr. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt som Tiny Tina

Florian Munteanu som Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez som Atlas

Bobby Lee som Larry

Olivier Richters som Krom

Janina Gavankar - Kommendörkapten Knoxx

Gina Gershon - Mad Moxxi

Cheyenne Jackson som Jakobs

Charles Babalola som Hammerlock

Benjamin Byron Davis som Marcus

Steven Boyer som Scooter

Ryann Redmond - Ellie

Borderlands-spelilluministen Penn Jillette har en cameo i filmen.

Borderlands film trailers

Det finns ännu inga trailers för Borderlands-filmen.

Ett enminutersklipp med material visades för deltagarna på ComicCon 2022 men har ännu inte sett dagens ljus på nätet.

Skriva av Rik Henderson.