(Pocket-lint) - Efter några allvarliga förseningar är den nya Dungeons and Dragons-filmen snart här, och vi kan inte vänta på att få se den.

Oavsett om du är en erfaren bordspelare, ett fan av videospelen eller bara ett fan av fantasygenren som helhet finns det garanterat något för dig i den kommande filmen.

Här är allt du behöver veta om Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Vad du behöver veta

Den senaste Dungeons and Dragons-filmen sköts av Jonathan Goldstein och John Francis Daley, killarna bakom 2018 års Game Night - som är en rolig titt, om du missade den.

Filmen har ingen koppling till den tidigare filmtrilogin, den är baserad i världen av bordspelets Forgotten Realms-kampanj. Det betyder att om du kan skilja din D20 från din percentil kommer du att få ta del av många påskägg.

Inte mycket har avslöjats om filmens handling, men vi vet att den följer en grupp tjuvar (överraskning, överraskning) och de hamnar på ett vilt äventyr efter att ha hjälpt "fel person att stjäla fel sak".

Tjuvarna är en bard vid namn Elgin, en barbar vid namn Holga, en paladin vid namn Xenk, en trollkarl vid namn Simon och slutligen en djuptlingdruid vid namn Doric.

I en intervju med Collider sa Chris Pine som spelar Elgin att filmen är som"Game of Thrones blandat med lite Princess Bride och bara en gnutta Holy Grail". Han fortsatte med att säga att den är "poppig, den är 80-talskänslig och det finns lite Goonies där inne".

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Släppdatum

Filmen var ursprungligen planerad att släppas i juli 2021, men pandemin orsakade bakslag i produktionen.

Nu är releasedatumet satt till den 31 mars 2023 i USA och den kommer till biograferna den 7 april 2023 i Storbritannien.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Cast

Vi har redan nämnt Chris Pine, vår huvudrollsinnehavare, som du kanske känner till som kapten Kirk i olika Star Trek-filmer. Han kommer att få sällskap av Michelle Rodrigez, känd från The Fast and the Furious, som spelar vår barbar.

Regé-Jean Page från Bridgerton spelar rollen som paladin. Justice Smith är vår trollkarl, ni kanske minns honom från Detective Pikachu. Sophia Lillis, känd från 2017 års It, är druidan. Och slutligen har rom-com superstjärnan Hugh Grant fått rollen som skurken, men vi får bara en snabb glimt av honom i trailern, så det är svårt att säga hur mycket skärmtid han kommer att få.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Trailers

Pocket-lint har bäddat in trailern för Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves högst upp på den här sidan, och återigen här för din bekvämlighet.

Det finns också en mängd olika featuretter bakom kulisserna, du kan kolla in den senaste nedan.

Skriva av Luke Baker.