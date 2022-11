Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Varje år släpper John Lewis en julreklam som får tårarna att rulla ner i ansiktet när den är slut och 2022 är ingen skillnad.

Reklamen - med titeln The Beginner - kom den 10 november och berättar historien om en man som gör sitt allra bästa, även om han kämpar för att lyckas med sin nyfunna hobby - skateboarding.

Det handlar egentligen inte om skateboarden, utan om hans beslutsamhet att fortsätta försöka trots sina motgångar, som inkluderar både en knä- och en handledsskada - den stackars killen.

I slutet av reklamen - som är 1 minut och 30 sekunder lång - framhävs vem och vad alla hans ansträngningar var till för. Med texten "Because it's what it's what we do that matters most" (för att det är det vi gör som är viktigast) drar John Lewis alla hjärtsträngar till sig, precis som man gjorde med 2021 års reklam som fokuserade på de äldre.

Vi ska inte förstöra den för dig, du kan se den nedan istället. Ta fram näsdukarna dock, du kommer att behöva dem.

Återförsäljaren donerar 25 procent från varje försäljning av sin reklaminspirerade kollektion, som omfattar skateboard, björnen under granen - du måste vara uppmärksam för att se den här - och björnen i ansiktet till Building Happier Futures.

Skriva av Britta O'Boyle.