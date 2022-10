Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - HBO:s föregångare till Game of Thrones, House of the Dragon, avslutade sin första serie avsnitt i slutet av oktober 2022, vilket gör att fansen ivrigt väntar på en andra säsong - en säsong som realistiskt sett fortfarande ligger ganska långt borta.

Vi har samlat alla viktiga detaljer som du behöver veta om nästa säsong av House of the Dragon här, inklusive återkommande skådespelare, beräknade lanseringsfönster och mer därtill.

House of the Dragon säsong 2: Släppdatum

House of the Dragon's andra säsong har ännu inte börjat produceras, så det är troligen fortfarande ett bra tag kvar innan den faktiskt sänds.

Serien förväntas starta produktionen av nästa säsong i början av 2023, vilket skulle ge ett sändningsdatum någon gång under 2024 baserat på tidigare HBO-serier och deras inledningstider. En serie med så många CGI-drakar innebär trots allt en hel del efterproduktion och effekter som tar tid att skapa.

Så snart vi får något officiellt besked om saken från HBO kommer vi naturligtvis att uppdatera den här artikeln.

Hur man tittar på House of the Dragon säsong 2

Självklart är säsong 2 av House of the Dragon, som vi har tagit upp ovan, inte ens i närheten av att vara ute ännu, men när den släpps har vi en klar uppfattning om var du kommer att kunna se den.

USA

Eftersom det här är en HBO-produktion är situationen klar i USA - du kommer att kunna se House of the Dragon's andra säsong på HBO via kabel eller HBO Max.

STORBRITANNIEN

För oss i Storbritannien innebär Skys pågående avtal med HBO att House of the Dragon bör komma till Sky Atlantic-kanalen och till Now TV:s Entertainment passes när nästa säsong släpps.

Om något förändras på den fronten, eller om HBO skulle lansera sin egen streamingplattform i Storbritannien, kommer vi att uppdatera detta för att återspegla dessa förändringar.

House of the Dragon säsong 2: Rollbesättning

Vi vet en hel del om vad som väntar på den första säsongens skådespelare och besättning när de förbereder sig för en andra säsong - bland annat har en av två showrunners lämnat projektet.

Miguel Sapochnik har dragit sig tillbaka efter ett långt engagemang i Game of Thrones, vilket lämnar Ryan Condal som showrunner. Han kommer att arbeta tillsammans med författare och George R R R Martin själv för att skapa framtida säsonger.

Condal har bekräftat att vi nu har passerat tidshoppens era - tidslinjen hädanefter är mycket mer linjär, utan omgjorda karaktärer och utan stora hopp framåt i tiden, som de vi upprepade gånger fick i den första säsongen.

Det betyder att vi kan vara säkra på att ett gäng huvudrollsinnehavare återvänder (de som överlevde förra säsongen):

Emma D'Arcy - drottning Rhaenyra Targaryen

- drottning Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, kungens hand

- Otto Hightower, kungens hand Olivia Cooke - Alicent Hightower

- Alicent Hightower Matt Smith - Prins Daemon Targaryen, bror till Viserys Targaryen.

- Prins Daemon Targaryen, bror till Viserys Targaryen. Tom Glynn-Carney - kung Aegon Targaryen II

- kung Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

- Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, den vita masken

Det finns många fler skådespelare som vi förväntar oss att återvända, i små och stora delar, baserat på det faktum att en karaktär i Game of Thrones aldrig riktigt kan räknas bort även när de är borta från skärmen under långa perioder.

House of the Dragon säsong 2: Berättelse

Den första säsongen av House of the Dragon slutade med blodsutgjutelse, då Aemond Targaryen utkrävde sin hämnd på Rhaenyras son Lucerys genom att knäppa upp sin drake från himlen och döda den unge prinsen.

Baserat på Rhaenyras stormiga reaktion i säsongens sista ögonblick bör detta vara gnistan som tänder säkringen och kastar Westeros in i ett fullskaligt krig.

Detta startar det som i historieböckerna (som är påhittade) kallas för Drakarnas dans, och kommer att se Rhaenyra och Daemon möta Allicent Hightower och hennes son Aegon, som sitter på tronen i Kings Landing.

Med den sjuke Viserys äntligen död befinner vi oss i en allvarlig tronföljdskamp som lovar att bli försåtlig och blodig på båda sidor, med de stora husen i de sju kungadömena som står i kö för att välja sida.

Eftersom källmaterialet finns där ute kan du i hög grad slå upp de stora linjerna för vad som kommer att hända när serien utvecklas, men vi tror att det kan vara en bättre idé att hålla sig i mörkret och låta dig njuta av det som det kommer.

