Welcome to Wrexham säsong 2: Vad vet vi hittills?

(Pocket-lint) - Fotbollsvärlden kunde knappt tro det när Deadpool-stjärnan Ryan Reynolds och Rob McElhenny gick samman för att köpa Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam på walesiska), en fotbollsklubb i norra Wales.

Mycket har förändrats för klubben sedan dess. På planen har det gått betydligt bättre tack vare välbehövliga investeringar, anläggningarna har förbättrats, klubben har tecknat ett stort tröjsponsoravtal med ett av världens största företag - TikTok - och klubben har fått en egen TV-show: Välkommen till Wrexham.

Den första säsongen av showen har avslutats nu, men det kommer en andra. Rob McElhenny tog till Twitter när den första säsongen tog slut för att bekräfta att vi kan förvänta oss en andra del.

Oops. Förlåt. Ikväll är det sista avsnittet av säsong 1 av @WrexhamFX



Säsong 2 återkommer nästa år. Jag har en klausul i mitt kontrakt som säger att jag inte kommer att göra mindre än 16 säsonger av en TV-serie :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) 13 oktober 2022

När kommer säsong 2 att sändas?

Allt vi vet hittills är att säsong två kommer nästa år. Alltså någon gång under 2023. Dokumentärserien spelas in under fotbollssäsongen 2022/23, så den kommer troligen inte att avsluta inspelningen förrän sent på våren 2023, vilket innebär att den inte kommer att sändas förrän minst ett par månader efter det, i likhet med den första säsongen.

Om tidpunkten passar in i årets schema innebär det någon gång i slutet av augusti 2023.

Var kan jag se/streamas Welcome to Wrexham?

I USA kan du se serien på FX, eller så kan du streama den på Hulu. Det sistnämnda kräver förstås en prenumeration.

På andra håll - i Storbritannien - kan du streama serien på Disney Plus, även här krävs en prenumeration.

Vad är historien så här långt?

I säsong ett får vi en första glimt av hur det var bakom kulisserna när McElhenny och Reynolds tar över fotbollsklubben. Det är parets första utflykt till sport tillsammans, men de tar över en klubb som kämpar i den engelska fotbollens bottenskikt.

Wrexham AFC - även om det är en walesisk klubb - ingår i det engelska fotbollsklubbsystemet, där den sitter precis utanför den nedersta nivån English Football League (EFL) i Vanarama National League. Den har varit utanför EFL-nivåerna sedan 2008, efter att ha tillbringat de 87 åren dessförinnan i de lägre divisionerna i Football League.

Reynolds och McElhennys önskan att köpa en historisk klubb som var illa ute ledde dem till Wrexham, en klubb som bildades 1864 och som har varit förföljd av ekonomiska problem och oinspirerande prestationer på planen under en stor del av 2000-talet hittills.

Under den första säsongen ser vi hur de två fokuserar på att vända utvecklingen, både på och utanför planen, och laget tar sig till slutspelsfinalen och är otroligt nära en uppflyttning tillbaka till EFL. Säsongen kulminerar med FA Trophy-finalen på Wembley Stadium, där klubben spelar inför 25 000 av sina egna fans.

Kvällens säsongsfinal är min ringsignal för alltid. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 oktober 2022

Rollbesättning och stjärnor

I och med att det här är en dokusåpa om en fotbollsklubb är antalet personer som dyker upp i programmen - rent ut sagt - enormt. Så vi kommer inte att räkna upp dem alla. Här är några av de större namnen, och ansikten som du kommer att se oftast genom serien.

Ryan Reynolds - delägare, Wrexham AFC

Rob McElhenny - delägare, Wrexham AFC

Humphrey Ker - verkställande direktör, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Manager, Wrexham AFC

Shaun Harvey - rådgivare till styrelsen, Wrexham AFC

Wayne Jones - ägare, The Turf

Fleur Robinson - VD, Wrexham AFC

Paul Mullin - anfallare, Wrexham AFC

Jordan Davies - mittfältare, Wrexham AFC

Vad behöver jag veta?

Wrexham AFC spelar sina hemmamatcher på Racecourse Ground - en av de äldsta arenorna i världen - som rymmer högst cirka 10 000 fans. Sedan övertagandet är det nästan fullsatt varje vecka och klubben har blivit populärare än någonsin.

McElhenny och Reynolds ägande av fotbollsklubben började i klassisk Ryan Reynolds-form med några ganska roliga annonser och TV-spot. Den parodiska reklamen för Ifor Williams Trailer Company var en särskild höjdpunkt, liksom ett inslag där paret först tillkännagav showen Welcome to Wrexham, med en walesisk talare som "översatte" åt dem.

Under den första säsongen med nya ägare utformades Wrexhams bortatröja som en hyllning till McElhenny i stil med Philadelphia Eagles-tröjan. Tröjan var mörkgrön och hade "It's Always Sunny" inristat på baksidan av kragen som en hänvisning till skådespelarens mest kända serie.

För den senaste säsongen har den ersatts av en blå tröja som har "Ymdrech Mwyafswm" på ryggen, vilket kan översättas till "Maximum Effort" - en hyllning till Ryan Reynolds produktionsbolag med samma namn.

McElhenny har gjort sig själv till en god vän av fansen - och av den walesiska nationen i allmänhet - genom att lära sig tala walesiska, lära sig uttala det längsta ortsnamnet i Wales och orden till nationalsången, och sjunga dem passionerat vid FA Trophy-finalen i slutet av sin första säsong som ansvarig och - på så sätt - höja profilen för språket och landet.

Under säsong 2 kommer vi att få se klubben - ännu en gång - försöka avancera tillbaka till EFL och om den tidiga säsongens form är något att gå på är det mer än möjligt.

