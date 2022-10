Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den första Pitch Perfect-filmen hade premiär 2012 och har gett upphov till två uppföljare och en kommande spin-off-serie som ska börja visas på Peacock.

Pitch Perfect-filmserien följer en acapella-grupp med enbart tjejer på Barden University som kallas Barden Bellas. De går från att tävla i collegetävlingar till att tävla i nationella tävlingar och om platser på världsturnéer. Originalfilmen var en överraskande succé i kassan och spelade in över 100 miljoner dollar världen över, medan serien i sig har spelat in 565 miljoner dollar totalt. Pitch Perfect 2 tog den största vinsten och spelade in 287 miljoner dollar - mest för en musikalisk komedi.

Naturligtvis innebär denna framgång att det kommer att bli mer Pitch Perfect inom en snar framtid.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin har premiär den 23 november på videostreamingtjänsten Peacock. Serien, som består av sex avsnitt, kommer att kretsa kring Adam Devines karaktär Bumper från filmerna. Med Bumper in Berin i antågande är det den perfekta tiden att börja titta på serien igen. Historien i Pitch Perfect-filmerna och den kommande serien berättas kronologiskt, så du bör titta på dem efter releasedatum för att följa historien från början till slut.

Pitch Perfect (2012 - Film)

Var du kan streama: Se Pitch Perfect på Amazon

Pitch Perfect är regisserad av Jason Moore och skriven av Kay Cannon. Berättelsen är inspirerad av Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, en fackbok av Mickey Rapkin. Filmen följer Beca (Anna Kendrick) när hon börjar sitt första år på Barden College på uppmaning av sin far. Beca är mer intresserad av musik än av college och blir snart kontaktad av Aubery (Anna Camp) för att gå med i collegets kvinnliga acapella-grupp Barden Bellas.

Bellas befinner sig för närvarande på en bottennivå efter Aubreys (gruppledaren) kräkfiasko under det senaste framträdandet. Men de är fortfarande fokuserade på att tävla.

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Var du kan streama: Se Pitch Perfect 2 på Amazon

Pitch Perfect 2 regisserades av Elizabeth Banks, som spelar Gail genom hela filmserien. Filmen tar vid tre år efter den första och ser Beca som medledare för Barden Bellas tillsammans med Chloe (Brittany Snow). Bellas har vunnit tre raka ICCA National Championships, vilket leder till att de uppträder på Kennedy Center på Barack Obamas födelsedag. Tyvärr drabbas Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) av ett klädfel under deras uppträdande.

Detta leder till att Bellas blir vanärade och förbjudna från tävling. Beca lyckas förhandla fram en överenskommelse som gör att laget kan återvända till tävlingen om de kan vinna World A Capella Championships i Europa - en tävling som aldrig tidigare vunnits av ett amerikanskt lag.

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Var du kan streama: Se Pitch Perfect 3 på Amazon

Pitch Perfect 3 är regisserad av Trish Sie och skriven av Mike White och Kay Cannon. Filmen utspelar sig bara två år efter Pitch Perfect 2, den tredje delen i serien. Den visar hur de nu utexaminerade Bellas kämpar för att anpassa sig till livet utanför college. Så när gruppen får möjlighet att delta i en USO-turné tar de chansen.

Naturligtvis förvandlas USO-turnén till en tävling mot andra band.

Gruppen får sällskap av Emily (Hailee Steinfeld), den nuvarande ledaren för Barden Bellas, för denna utflykt. När Bellas väl anländer till Europa konfronteras Fat Amy dessutom av sin far, Fergus (John Lithgow), som är en farlig brottsherre som hoppas kunna återuppta en relation med sin dotter.

Var passar den nya Pitch Perfect-serien in i den hr ordningen?

Bumper in Berlin är en kommande spin-off-serie för Pitch Perfect med Adam Devines Pitch Perfect-karaktär Bumper som huvudperson. (I filmserien var han ursprungligen sångaren i en rivaliserande acapella-grupp bestående av män.) Du skulle se Bumper in Berlin direkt efter Pitch Perfect 3 i din tittarordning.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (TV-serie från Peacock i november 2022)

Du skulle se Bumper in Berlin direkt efter Pitch Perfect 3 i din tittarordning. Filmen visar hur Bumper bor i Tyskland efter att en av hans låtar toppar listorna där. Sarah Hyland och Jameela Jamil kommer också att spela huvudrollerna i serien.

Kolla in den första teasern för Pitch Perfect: Bumper in Berlin här. Bumper in Berlin har premiär på Peacock den 23 november 2022.

Spoilerfri version: Titta p Pitch Perfect-filmerna och -serierna i tur och ordning

Okej, här är en översiktlig version av guiden ovan. Den är fri från spoilers.

Pitch Perfect-filmer och -serier i ordning (datum för utgivning och kronologisk ordning)

Pitch Perfect (2012 - Film)

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock TV-serie som kommer i november 2022)

