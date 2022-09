Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds hade precis premiär i juli 2022, men det finns redan en officiell första titt på säsong två.

Om du är ett fan av Star Trek: The Original Series (TOS) är den nyaste Star Trek-serien från Paramount Plus gjord för dig. Star Trek: Strange New Worlds följer besättningen på USS Enterprise 10 år innan kapten Kirk tar över rodret. Du får följa en besättning som leds av karaktärer som debuterade i TOS - som kapten Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) och Number One (Rebecca Romijn), och de har alla kläder som är inspirerade av TOS. Strange New Worlds avstår också från de moderna säsongslånga Star Trek-arraken och fokuserar istället på att besättningen undersöker en ny värld eller ett nytt mysterium och löser det i ett avsnitt, precis som i TOS.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Läs också: Paramount Plus pris, filmer och serier med mera

Här är allt du behöver veta om Star Trek: Strange New Worlds.

squirrel_widget_4261447

Star Trek Strange New Worlds: Allt du behöver veta

Star Trek: Strange New Worlds följer besättningen på USS Enterprise 10 år före kapten Kirk och händelserna i The Original Series (TOS). Naturligtvis är Enterprise på ett femårigt uppdrag: att utforska främmande nya världar, att söka efter nytt liv och nya civilisationer, att djärvt gå dit ingen har gått förut. Serien börjar dock inte nödvändigtvis med säsong ett, eftersom skådespelarna som spelar kapten Pyke, Spock och Number One faktiskt alla debuterar under den andra säsongen av Star Trek: Discovery innan de tar sig ombord på USS Enterprise.

Särskilt Ethan Pecks Spock spelar en stor roll i Star Trek: Discoverys andra säsong.

Det roliga med Strange New Worlds är att seriens stil möjliggör många typer av roliga Star Trek-aster eggs. Det finns bara en enda innehållsrik historia varje vecka, med besättningen på USS Enterprise som konstant. Tja, det och den häftiga 1960-talsinspirerade estetiken.

Star Trek Strange New Worlds: Utgivningsdatum

Den andra säsongen av Strange New Worlds har ännu inget releasedatum, men den förväntas ha premiär någon gång under 2023.

Star Trek Strange New Worlds: Hur man tittar

Star Trek: Strange New Worlds säsong ett finns tillgänglig på Paramount Plus, så säsong två kommer troligen också att finnas tillgänglig. Streamingtjänsten börjar på 4,99 dollar per månad i USA.

Du kan läsa mer om Paramount Plus i Pocket-lints guide här.

Star Trek Strange New Worlds: Rollbesättning

Du kan förvänta dig att de flesta av besättningen på USS Enterprise är tillbaka i säsong två av Star Trek: Strange New Worlds. Naturligtvis kommer det att finnas några nya ansikten, och i det här fallet några välkända nya ansikten. Paul Wesley kommer att ta på sig rollen som en ung James T. Kirk. Det finns också en förhoppning om att vi så småningom ska få se en ung Montgomery "Scotty" Scott i serien, men det finns inga officiella castingnyheter än så länge.

Med det sagt är serierna uppenbarligen villiga att återskapa karaktärer från TOS, så vem vet vem vi kan få se dyka upp i en cameo i ett enda avsnitt?

Anson Mount som Christopher Pike

Ethan Peck som Spock

Jess Bush som Christine Chapel

Christina Chong som La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding som Nyota Uhura

Melissa Navia - Erica Ortegas

Babs Olusanmokun - Joseph M'Benga

Rebecca Romijn - Una Chin-Riley / Number One

Paul Wesley - James T. Kirk

Star Trek Strange New Worlds: Trailers

Paramount har släppt ett första klipp från den andra säsongen av Star Trek: Strange New Worlds. Det visar Melissa Navias Erica Ortega som berättar om sin spänning när hon får följa med landningsgruppen på Enterprises nästa uppdrag. Kolla in det nedan.

Ortegas förbereder sig för ett uppdrag (S2 exklusivt klipp)

Star Trek Strange New Worlds: Hur du kommer ikapp

Om du vill fånga absolut varje påskägg av Star Trek-kanon som gömmer sig i Strange New Worlds har du inget annat val än att kolla in vår kronologiska Star Trek-tittarguide. Om du letar efter något som är lite mindre skrämmande är det dock värt att kolla in några av karaktärernas introduktioner i Star Trek: Discovery.

Utöver det är Star Trek: TOS och filmerna med skådespelare från The Original Series också värda att ta igen inför säsong två.

Skriva av Maggie Tillman.